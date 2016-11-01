عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بتطوان، قررت تمديد فترة اعتقال ، أول المتورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بتطوان، قررت تمديد فترة اعتقال ، أول المتورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في أوضاع مخلة بالحياء مُجَردا من ملابسه.

و حسب مصادرنا الخاصة، سيكون يوم الثلاثين من الشهر الجاري، موعد أول جلسة في هذه القضية.



للإشارة جرى نشر الفيديو الفاضح اليوم الأربعاء، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة الفاضحة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.





