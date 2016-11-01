 عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة | بوليتيك

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء | بوليتيك

الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. | حوادث و حقوق

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب | دولي

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 22:14 عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق
عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بتطوان، قررت تمديد فترة اعتقال ، أول المتورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بتطوان، قررت تمديد فترة اعتقال ، أول المتورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في أوضاع مخلة بالحياء مُجَردا من ملابسه.
و حسب مصادرنا الخاصة، سيكون يوم الثلاثين من الشهر الجاري، موعد أول جلسة في هذه القضية.

للإشارة جرى نشر الفيديو الفاضح اليوم الأربعاء، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة الفاضحة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعيد الصنهاجي اسبانيا فضيحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. | حوادث و حقوق

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء | حوادث و حقوق

السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو كيفاش كيعيش الصنهاجي مع مراتو وليدلتو بعد الفضيحة الشهيرة(فيديو حصري من قلب منزله) | بــووز
منذ 2 دقائق

شوفو كيفاش كيعيش الصنهاجي مع مراتو وليدلتو بعد الفضيحة الشهيرة(فيديو حصري من قلب منزله)

قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض | قنوات أخرى

قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض

فضيحة قناة الأولى.. و تستمر فضائح العرايشي..بعد ميدي1 ..شوفو شوهة الميكرو ديال القناة الأولى ليستقبلو بيه رئيس الفيفا بالمغرب | قنوات أخرى

فضيحة قناة الأولى.. و تستمر فضائح العرايشي..بعد ميدي1 ..شوفو شوهة الميكرو ديال القناة الأولى ليستقبلو بيه رئيس الفيفا بالمغرب

العلاج في المترو... مبادرة لمساعدة سكان نيويورك على تجاوز صدمة الانتخابات | قنوات أخرى

العلاج في المترو... مبادرة لمساعدة سكان نيويورك على تجاوز صدمة الانتخابات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك
منذ 30 دقيقة

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة | بوليتيك

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.