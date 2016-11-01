 عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة | بوليتيك

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء | بوليتيك

الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. | حوادث و حقوق

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب | دولي

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 21:22 عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون
عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز
بعد الإشاعات، كشف الموقع الإخباري ''اليوم السابع''، أن الفنان المصري محمود عبد العزيز ،انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض.

شوف تيفي

بعد الإشاعات، كشف الموقع الإخباري "اليوم السابع"، أن الفنان المصري محمود عبد العزيز ،انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم السبت عن عمر ناهز 70 سنة بعد صراع طويل مع المرض.
و توفي الساحر،داخل المستشفى بعد معاناته مع مرض فقر الدم مما تسبب له في ضعف المناعة، بالإضافة إلى مشاكل في التنفس.
و كان الفنان المصري قد اشتهر بلقب الساحر نسبة الى دور اشتهر به في فيلم سينمائي وحمل نفس الاسم.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب محمود عبد العزيز صراع مع المرض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

عاجل و انفراد:بعد فضيحة الفيديو الجنسي..الصنهاجي وابنه حمزة يحضران لمفاجأة من نوع خاص | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد:بعد فضيحة الفيديو الجنسي..الصنهاجي وابنه حمزة يحضران لمفاجأة من نوع خاص

فنان مشهور يتزوج من رجل | ثقافة و فنون

فنان مشهور يتزوج من رجل

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ | ثقافة و فنون

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض

فضيحة قناة الأولى.. و تستمر فضائح العرايشي..بعد ميدي1 ..شوفو شوهة الميكرو ديال القناة الأولى ليستقبلو بيه رئيس الفيفا بالمغرب | قنوات أخرى

فضيحة قناة الأولى.. و تستمر فضائح العرايشي..بعد ميدي1 ..شوفو شوهة الميكرو ديال القناة الأولى ليستقبلو بيه رئيس الفيفا بالمغرب

العلاج في المترو... مبادرة لمساعدة سكان نيويورك على تجاوز صدمة الانتخابات | قنوات أخرى

العلاج في المترو... مبادرة لمساعدة سكان نيويورك على تجاوز صدمة الانتخابات

لأول مرة فرنسا تتحدث عن تراجع الدور الأمريكي عالميا | قنوات أخرى

لأول مرة فرنسا تتحدث عن تراجع الدور الأمريكي عالميا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة | بوليتيك

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.