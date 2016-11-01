عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز ﻿

بعد الإشاعات، كشف الموقع الإخباري ''اليوم السابع''، أن الفنان المصري محمود عبد العزيز ،انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض.

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بعد الإشاعات، كشف الموقع الإخباري "اليوم السابع"، أن الفنان المصري محمود عبد العزيز ،انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم السبت عن عمر ناهز 70 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

و توفي الساحر،داخل المستشفى بعد معاناته مع مرض فقر الدم مما تسبب له في ضعف المناعة، بالإضافة إلى مشاكل في التنفس.

و كان الفنان المصري قد اشتهر بلقب الساحر نسبة الى دور اشتهر به في فيلم سينمائي وحمل نفس الاسم.



