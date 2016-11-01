 الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة | بوليتيك

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء | بوليتيك

الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. | حوادث و حقوق

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب | دولي

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 21:08 الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء | بوليتيك
الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء
عاد الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من دكار في ختام المرحلة الأولى لجولة قادته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

شوف تيفي 


عاد الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من دكار في ختام المرحلة الأولى لجولة قادته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.
وكان في إستقبال الملك محمد السادس لدى نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد.
وبالإضافة إلى رئيس الحكومة، حضر إلى مطار محمد الخامس لإستقبال الملك محمد السادس، كل من الجنرال دوكوردارمي بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريغاد العابد بوحميد علوي مفتش القوات الملكية الجوية، والجنرال دو بريغاد مصطفى مستور مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية) والكونتر أميرال مصطفى علمي مفتش البحرية الملكية.

كما إستقبل الملك محمد السادس كذلك، كل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، ووالي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء خالد سفير، ورئيس الجهة مصطفى البكوري، والمنتخبون وممثلو السلطات المحلية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة المطار الملك إستقبال الطائرة الجنرال السنغال شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة | بوليتيك

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة

وأخيرا : الإتحاد الإشتراكي يوافق على الدخول للحكومة بشروط | بوليتيك

وأخيرا : الإتحاد الإشتراكي يوافق على الدخول للحكومة بشروط

بعد شراء 14 مرسيدس...مجلس المستشارين ينتظر 5 ملايير سنتيم من بن كيران | بوليتيك

بعد شراء 14 مرسيدس...مجلس المستشارين ينتظر 5 ملايير سنتيم من بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض

فضيحة قناة الأولى.. و تستمر فضائح العرايشي..بعد ميدي1 ..شوفو شوهة الميكرو ديال القناة الأولى ليستقبلو بيه رئيس الفيفا بالمغرب | قنوات أخرى

فضيحة قناة الأولى.. و تستمر فضائح العرايشي..بعد ميدي1 ..شوفو شوهة الميكرو ديال القناة الأولى ليستقبلو بيه رئيس الفيفا بالمغرب

العلاج في المترو... مبادرة لمساعدة سكان نيويورك على تجاوز صدمة الانتخابات | قنوات أخرى

العلاج في المترو... مبادرة لمساعدة سكان نيويورك على تجاوز صدمة الانتخابات

لأول مرة فرنسا تتحدث عن تراجع الدور الأمريكي عالميا | قنوات أخرى

لأول مرة فرنسا تتحدث عن تراجع الدور الأمريكي عالميا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة | بوليتيك

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.