الملك يعود للمغرب وبن كيران يتقدم المستقبلين بمطار الدار البيضاء ﻿

عاد الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من دكار في ختام المرحلة الأولى لجولة قادته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

شوف تيفي



عاد الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من دكار في ختام المرحلة الأولى لجولة قادته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

وكان في إستقبال الملك محمد السادس لدى نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد.

وبالإضافة إلى رئيس الحكومة، حضر إلى مطار محمد الخامس لإستقبال الملك محمد السادس، كل من الجنرال دوكوردارمي بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريغاد العابد بوحميد علوي مفتش القوات الملكية الجوية، والجنرال دو بريغاد مصطفى مستور مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية) والكونتر أميرال مصطفى علمي مفتش البحرية الملكية.

كما إستقبل الملك محمد السادس كذلك، كل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، ووالي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء خالد سفير، ورئيس الجهة مصطفى البكوري، والمنتخبون وممثلو السلطات المحلية.



