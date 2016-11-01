خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. ﻿

علمت شوف تيفي أن زوج يدعى « عز الدين.ب » أقدم على قتل زوجته « زهرة.م » ليلة أمس الجمعة بواسطة السلاح الأبيض وذلك بمنزله الثاني بالصخيرات، حيث يتوفر الزوج على مسكن رئيسي بمدينة تامسنا.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن زوج يدعى « عز الدين.ب » أقدم على قتل زوجته « زهرة.م » ليلة أمس الجمعة بواسطة السلاح الأبيض وذلك بمنزله الثاني بالصخيرات، حيث يتوفر الزوج على مسكن رئيسي بمدينة تامسنا.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الجاني عمد على إحضار زوجته إلى الصخيرات من أجل الإنفراد بها وقتلها بسبب المشاكل التي كانا يواجهانها بالرغم من وجود طفلين بينهما، كما أنهما كانا على وشك الإنفصال في العديد من المرات.

هذا وبعد قيام الزوج بهذا الفعل المشين في حق زوجته، أقدم هو الآخر على الإنتحار باعتراضه للقطار بجماعة عين عثيق، و لا زالت لحد الساعة التحقيقات جارية في ظروف وملابسات الجريمة المروعة.