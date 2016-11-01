 خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. | حوادث و حقوق

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب | دولي

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب

وأخيرا : الإتحاد الإشتراكي يوافق على الدخول للحكومة بشروط | بوليتيك

وأخيرا : الإتحاد الإشتراكي يوافق على الدخول للحكومة بشروط

بعد شراء 14 مرسيدس...مجلس المستشارين ينتظر 5 ملايير سنتيم من بن كيران | بوليتيك

بعد شراء 14 مرسيدس...مجلس المستشارين ينتظر 5 ملايير سنتيم من بن كيران

أوباما في تصريح مثير: بعد مغادرتي البيت الأبيض سأشتغل سائق طاكسي | بوليتيك

أوباما في تصريح مثير: بعد مغادرتي البيت الأبيض سأشتغل سائق طاكسي

عاجل و انفراد:بعد فضيحة الفيديو الجنسي..الصنهاجي وابنه حمزة يحضران لمفاجأة من نوع خاص | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد:بعد فضيحة الفيديو الجنسي..الصنهاجي وابنه حمزة يحضران لمفاجأة من نوع خاص

من السينغال..الملك محمد السادس يصل إلى مدينة الدار البيضاء | بوليتيك

من السينغال..الملك محمد السادس يصل إلى مدينة الدار البيضاء

هام للمترشحين.. وزارة التربية الوطنية تشرح كيفية التعاقد والفرق بين مباريات الوزارة ومباريات الأكاديميات | بوليتيك

هام للمترشحين.. ''وزارة التربية الوطنية'' تشرح كيفية التعاقد والفرق بين مباريات الوزارة ومباريات

بعد زيارته للسينغال..الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس ماكي سال ..هذا محتواها | بوليتيك

بعد زيارته للسينغال..الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس ماكي سال ..هذا محتواها

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 20:24 خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. | حوادث و حقوق
خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..
علمت شوف تيفي أن زوج يدعى « عز الدين.ب » أقدم على قتل زوجته « زهرة.م » ليلة أمس الجمعة بواسطة السلاح الأبيض وذلك بمنزله الثاني بالصخيرات، حيث يتوفر الزوج على مسكن رئيسي بمدينة تامسنا.

شوف تيفي

  علمت شوف تيفي أن زوج يدعى « عز الدين.ب » أقدم على قتل زوجته « زهرة.م » ليلة أمس الجمعة بواسطة السلاح الأبيض وذلك بمنزله الثاني بالصخيرات، حيث يتوفر الزوج على مسكن رئيسي بمدينة تامسنا.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الجاني عمد على إحضار زوجته إلى الصخيرات من أجل الإنفراد بها وقتلها بسبب المشاكل التي كانا يواجهانها بالرغم من وجود طفلين بينهما، كما أنهما كانا على وشك الإنفصال في العديد من المرات.

هذا وبعد قيام الزوج بهذا الفعل المشين في حق زوجته، أقدم هو الآخر على الإنتحار باعتراضه للقطار بجماعة عين عثيق، و لا زالت لحد الساعة التحقيقات جارية في ظروف وملابسات الجريمة المروعة.

 

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق قطار الصخيرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء | حوادث و حقوق

السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء

الأمن يلقي القبض على شخصين وها شحال لقاو عندهم ديال القرقوبي فكازا | حوادث و حقوق

الأمن يلقي القبض على شخصين وها شحال لقاو عندهم ديال القرقوبي فكازا

خطير..مجرم شرمل شاب وهرب، وها فين شدوه | حوادث و حقوق

خطير..مجرم شرمل شاب وهرب، وها فين شدوه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد لحظة وصول الملك محمد السادس إلى المغرب بعد جولة افريقية متميزة | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شاهد لحظة وصول الملك محمد السادس إلى المغرب بعد جولة افريقية متميزة

شباط:تحالفنا مع بنكيران جاء من أجل حماية الوطن و في حال لم تتشكل الحكومة سنلجأ إلى صناديق الاقتراع | خارج البلاطو

شباط:تحالفنا مع بنكيران جاء من أجل حماية الوطن و في حال لم تتشكل الحكومة سنلجأ إلى صناديق الاقتراع

نزار إيديل متحدثا عن قضية سعد لمجرد و سعيد الصنهاجي:حنا الفنانين خاصنا نحضيو راسنا و بلا منبقاو نتشفاو فبعضياتنا | بــووز

نزار إيديل متحدثا عن قضية سعد لمجرد و سعيد الصنهاجي:حنا الفنانين خاصنا نحضيو راسنا و بلا منبقاو نتشفاو فبعضياتنا

خبر اليوم : مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الإيفواري برسم تصفيات الجولة الثانية من المنافسات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الإيفواري برسم تصفيات الجولة الثانية من المنافسات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب | دولي

أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب

وأخيرا : الإتحاد الإشتراكي يوافق على الدخول للحكومة بشروط | بوليتيك

وأخيرا : الإتحاد الإشتراكي يوافق على الدخول للحكومة بشروط

بعد شراء 14 مرسيدس...مجلس المستشارين ينتظر 5 ملايير سنتيم من بن كيران | بوليتيك

بعد شراء 14 مرسيدس...مجلس المستشارين ينتظر 5 ملايير سنتيم من بن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.