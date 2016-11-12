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أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 19:49 أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب | دولي
أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب
بعد الإحتجاجات التي تلت تنصيب دونالد ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية وخروج الالاف من المتاضهرين ضد الرئيس الجديد، بعد فوزه بالرئاسة بفارق شاسع على نظيرته هيلاري كلينتون هذا الأسبوع.

شوف تيفي

بعد الإحتجاجات التي تلت تنصيب دونالد ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية وخروج الالاف من المتاضهرين ضد الرئيس الجديد، بعد فوزه بالرئاسة بفارق شاسع على نظيرته هيلاري كلينتون هذا الأسبوع.

وقام بعض المحتجين قيل على أنهم أمريكيون بحرق علم أمريكا أمام قوات الأمن وذلك بعد الإعلان عن مقتل أول متظاهر في هذه الإحتجاجات.

للإشارة فقد رافقت هذه الإحتجاجات نأعمال الشغب عرفت تحطيم واجهات المحلات التجارية وزجاج السيارات حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية أزيد من ثلاثين شخصا.

 أمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامبأمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامبأمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامبأمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامبأمريكيون يحرقون علم بلادهم أمام قوات الأمن احتجاجا على دونالد ترامب

 

 

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