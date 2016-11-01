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بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 19:41 وأخيرا : الإتحاد الإشتراكي يوافق على الدخول للحكومة بشروط | بوليتيك
وأخيرا : الإتحاد الإشتراكي يوافق على الدخول للحكومة بشروط
كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' من داخل إجتماع اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الإتحاد الإشتراكي المنعقدة في هذه الأثناء، أن التوجه العام لأغلب مداخلات الحاضرين أجمعت على تفويض المكتب السياسي لإستئناف

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' من داخل إجتماع اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الإتحاد الإشتراكي المنعقدة في هذه الأثناء، أن التوجه العام لأغلب مداخلات الحاضرين أجمعت على تفويض المكتب السياسي لإستئناف المفاوضات مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وأوضحت ذات المصادر أن برلمان حزب الإتحاد الإشتراكي، وافق على الدخول للحكومة بناءا على شروط طبيعة التشكيلة الحكومية والبرنامج العام وطبيعة الحلفاء المكونين للحكومة، حيث طالبت اللجنة الإدارية قيادة الحزب بالإصطفاف إلى جانب الأحزاب الوطنية.

وقالت ذات المصادر، إن الإجتماع لم ينتهي بعد، حيث مازالت مداخلات أعضاء اللجنة الإدارية البالغ عددهم حوالي 300 عضو مستمرة إلى حدود هذه اللحظات، حيث يرتقب ان يثم إصدار بيان باسم الحزب يحدد موقفه الرسمي بعد نهاية الإجتماع.

 

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