بعد شراء 14 مرسيدس...مجلس المستشارين ينتظر 5 ملايير سنتيم من بن كيران ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن بن كيران لن يمنح 5 ملايير سنتيم إضافية لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، لإستكمال المبلغ الذي سبق وأن طالب به والمقدر ب 8 ملايير سنتيم.

شوف تيفي



كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن بن كيران لن يمنح 5 ملايير سنتيم إضافية لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، لإستكمال المبلغ الذي سبق وأن طالب به والمقدر ب 8 ملايير سنتيم.

وأوضح ذات المصدر، أن مكتب مجلس المستشارين سبق وأن طالب رئيس الحكومة بتخصيص 8 ملايير سنتيم للمجلس قصد إعادة تهيئة المكاتب والأفرشة وبعض التجهيزات، وكذا شراء سيارات فاخرة لإستقبال زوار المجلس.

وقالت ذات المصادر، إن مجلس المستشارين لن يحصل على 8 ملايير سنتيم كاملة، رغم حصوله على تسبيق قيل أنه بلغ 3 ملايير سنتيم، ومنه ثم إقتناء 14 سيارة مرسيدس جديدة لتزيين حظيرة سيارات المجلس وهو ما أغضب رئيس الحكومة، خاصة بعد موجة الإستنكار والشجب التي إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي مباشرة بعد الإعلان عن شراء السيارات. يضيف ذات المصدر.