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أوباما في تصريح مثير: بعد مغادرتي البيت الأبيض سأشتغل سائق طاكسي

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 19:10 أوباما في تصريح مثير: بعد مغادرتي البيت الأبيض سأشتغل سائق طاكسي | بوليتيك
أوباما في تصريح مثير: بعد مغادرتي البيت الأبيض سأشتغل سائق طاكسي
بعدما انتُخب دونالد ترامب كرئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية بحر الأسبوع الجاري، صرح الرئيس السابق باراك أوباما مازحا على أنه سيعمل كسائق طاكسي في شركة « أوبر » وذلك مجيبا على سؤال إحدى

شوف تيفي

بعدما انتُخب دونالد ترامب كرئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية بحر الأسبوع الجاري، صرح الرئيس السابق باراك أوباما مازحا على أنه سيعمل كسائق طاكسي في شركة « أوبر » وذلك مجيبا على سؤال إحدى الممثلاث حول مهنته المستقبلية .

 هذا وأضاف أوباما على أنه ينوي النوم لمدة طويلة للراحة، كما سيعمل على توفير فرص الشغل للشباب بالإضافة إلى توفير فرص الدراسة.

 ويشار على أن باراك أوباما هو الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية ،كما يعتبر أيضا أول رئيس من أصول افريقية يصل للبيت الأبيض.

 

 

 

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أوباما رئيس أمريكا سائق طاكسي

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