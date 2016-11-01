عاجل و انفراد:بعد فضيحة الفيديو الجنسي..الصنهاجي وابنه حمزة يحضران لمفاجأة من نوع خاص ﻿

علمت''شوف تيفي''،اليوم السبت،من مصادر خاصة، أن الفنان المغربي سعيد الصنهاجي و بعد فيديو الفضيحة الجنسية ،يحضر لمفاجأة من نوع خاص رفقة ابنه حمزة الصنهاجي.

شوف تيفي



علمت''شوف تيفي''،اليوم السبت،من مصادر خاصة، أن الفنان المغربي سعيد الصنهاجي و بعد فيديو الفضيحة الجنسية ،يحضر لمفاجأة من نوع خاص رفقة ابنه حمزة الصنهاجي.

و حسب مصادرنا،تأتي هذه المفاجأة التي لم تكشف مصادرنا عن تفاصيلها، كعربون شكر سيقدمه الفنان المغربي للمغاربة الذين عبروا عن تضامنهم و أبانوا عن الحب الكبير الذي يُكينونه لسلطان الطرب الشعبي.



و كان الفنان المغربي،قد تعرض بحر هذا الأسبوع لعملية ابتزاز،بعدما نشر مجهولون ،شريط فيديو ظهر فيه الصنهاجي عاريا في جلسة خمرية.





