عاجل و انفراد:بعد فضيحة الفيديو الجنسي..الصنهاجي وابنه حمزة يحضران لمفاجأة من نوع خاص ﻿

شوف تيفي
علمت''شوف تيفي''،اليوم السبت،من مصادر خاصة، أن الفنان المغربي سعيد الصنهاجي و بعد فيديو الفضيحة الجنسية ،يحضر لمفاجأة من نوع خاص رفقة ابنه حمزة الصنهاجي.
و حسب مصادرنا،تأتي هذه المفاجأة التي لم تكشف مصادرنا عن تفاصيلها، كعربون شكر سيقدمه الفنان المغربي للمغاربة الذين عبروا عن تضامنهم و أبانوا عن الحب الكبير الذي يُكينونه لسلطان الطرب الشعبي.
و كان الفنان المغربي،قد تعرض بحر هذا الأسبوع لعملية ابتزاز،بعدما نشر مجهولون ،شريط فيديو ظهر فيه الصنهاجي عاريا في جلسة خمرية.
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