من السينغال..الملك محمد السادس يصل إلى مدينة الدار البيضاء ﻿

عاد الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من دكار في ختام المرحلة الأولى لجولة قادت جلالته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

شوف تيفي:و م ع



عاد الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من دكار في ختام المرحلة الأولى لجولة قادت جلالته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

ولدى نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، استعرض الملك تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ووزير الداخلية السيد محمد حصاد.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك، الجنرال دوكوردارمي بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريغاد العابد بوحميد علوي مفتش القوات الملكية الجوية، والجنرال دو بريغاد مصطفى مستور مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية) والكونتر أميرال مصطفى علمي مفتش البحرية الملكية.

وتقدم للسلام على الملك أيضا، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، ووالي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء السيد خالد سفير، ورئيس الجهة السيد مصطفى البكوري، والمنتخبون وممثلو السلطات المحلية.



