هام للمترشحين.. ''وزارة التربية الوطنية'' تشرح كيفية التعاقد والفرق بين مباريات الوزارة ومباريات الأكاديميات ﻿

لفتت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الانتباه إلى أن العقود التي ستربط المعنيين بالأمر بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يمكن أن تتحول من عقود محددة المدة إلى عقود تجدد تلقائيا كل

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لفتت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الانتباه إلى أن العقود التي ستربط المعنيين بالأمر بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يمكن أن تتحول من عقود محددة المدة إلى عقود تجدد تلقائيا كل سنة، ''وذلك أخذا بعين الاعتبار المردودية المهنية ومدى قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب، ووفائهم بالالتزامات المنصوص عليها في عقود توظيفهم''، موضحة أن فسخ العقد أو إنهائه ''لا يمكن أن يتم إلا في حالة المتعاقد بإحدى بنود العقد''.

أما بخصوص اللجوء إلى خيار مباراة التوظيف بالتعاقد من لدن الأكاديميات في كل موسم دراسي، أشارت الوزارة الوصية إلى أن ذلك ''مرتبط بحجم حاجيات كل أكاديمية من الموارد البشرية، وأن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ستستمر في تقديم التكوين الأساسي والتأهيلي لفائدة الطلبة الأساتذة المتدربين، الذين يبقون ملزمين بعد الخضوع للتكوين إلى اجتياز مباريات التوظيف، التي تنظم سنويا لهذا الغرض''.

أما مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قصد الاستفادة من تكوين أساسي تأهيلي مدته سنة تكوينية، يتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي في إحدى المسالك المحدثة بهذه المراكز، والتي لا تخول التوظيف مباشرة في إحدى أطر هيأة التدريس، إذ أن المعنيين بالأمر لهم الحق في اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة متى اقتضت ضرورة المصلحة ذلك''.

وأبرزت الوزارة، أن المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في كلتا المباراتين لهم كامل الحرية في اختيار ما يلائمهم، علما أن ''المترشحين الذين اجتازوا بنجاح مباريات التعاقد مدعوون إلى التوقيع على التزام يتعهدون فيه بمزاولة مهام التربية والتدريس طيلة الموسم الدراسي، كما هو محدد في مقرر تنظيم السنة الدراسية الذي تصدره الوزارة سنويا''.