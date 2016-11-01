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بعد زيارته للسينغال..الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس ماكي سال ..هذا محتواها | بوليتيك

بعد زيارته للسينغال..الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس ماكي سال ..هذا محتواها

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بعد زيارته للسينغال..الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس ماكي سال ..هذا محتواها

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 18:34 بعد زيارته للسينغال..الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس ماكي سال ..هذا محتواها | بوليتيك
بعد زيارته للسينغال..الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس ماكي سال ..هذا محتواها
بعث الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان إلى الرئيس السينغالي ماكي سال في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للسينغال.

شف تيفي:و م ع
بعث الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان إلى الرئيس السينغالي ماكي سال في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للسينغال.

وعبر الملك في هذه البرقية عن شكره الخالص للاستقبال الخاص والحار والودي الذي حظي به جلالته والوفد المرافق له ، معربا جلالته عن متمنياته للرئيس ماكي سال بالصحة والسعادة.

وأكد الملك أن هذه الزيارة، بالنظر لدلالتها وحمولتها وما أفرزته من نتائج، ستبقى راسخة للأبد في تاريخ العلاقات المغربية السينغالية، مبرزا جلالته أن اختيار دكار لتوجيه خطاب المسيرة الخضراء ، لأول مرة خارج المغرب، تعبير على ارتباط جلالة الملك الشخصي بالسنغال والتزامه بتعزيز العلاقات الممتازة التي تربط بين البلدين.

وفي هذا الصدد، شدد الملك على أن المشاريع المتعددة التي تم اطلاقها والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، بمناسبة هذه الزيارة ''تجسد إرادتنا المشتركة في إعطاء دينامية جديدة لهذه العلاقات، مقدمة بذلك النموذج الأمثل لشراكة استراتيجية افريقية مستقرة ومستدامة تشكل مصدر ازدهار مشترك''.

وقال صاحب ان ''المباحثات الودية للغاية والمثمرة التي أجريناها ، عززت تطابق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وفتحت آفاقا جديدة لعملنا المشترك من اجل إقرار السلم والامن والاستقرار في افريقيا وعبر العالم''.

وبهذه المناسبة عبر الملك عن إشادته الكبيرة بالسياسة النيرة للرئيس السينغالي، وللعمل المضطرد الذي ما فتئ يقوم به من اجل ضمان مزيد من المكتسبات للشعب السينغالي الشقيق على درب التقدم والازدهار.

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