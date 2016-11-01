565 مليون دولار تُغضب رئيس الحكومة بن كيران ﻿

كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه غاضب بعد علمه بالخبر الذي نقله موقع ''طوب ريشست'' الدولي الذي قدر ثروة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بحوالي 565 مليون دولار.

شوف تيفي



كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه غاضب بعد علمه بالخبر الذي نقله موقع ''طوب ريشست'' الدولي الذي قدر ثروة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بحوالي 565 مليون دولار.

وإستنادا لذات المصدر، فقد طالب أعضاء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من بن كيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتكذيب الخبر، عبر إصدار بيان رسمي في الموضوع.

ولم تستبعد ذات المصادر، إخراج بيان تكذيبي أو تصريح من رئيس الحكومة على الموقع الرسمي لحزبه، وهو المطلب الذي لم يتحمس له بن كيران إلى غاية إجتماع الأمانة العامة للحزب والمنتظر بداية الأسبوع للبث في الموضوع حسب ذات المصدر.

وكان موقع ''طوب ريشست'' الدولي والمتخصص في ثروات الشخصيات السياسية والإقتصادية عبر العالم، قد صنف مصطفى الرميد وبن كيران ضمن الشخصيات العشر الأكثر غنى في المغرب، حيث قدر ثروة رئيس الحكومة ب 565 مليون دولار، فيما زميله في الحكومة والحزب مصطفى الرميد ب 600 مليون دولار.