 مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

فنان مشهور يتزوج من رجل | ثقافة و فنون

فنان مشهور يتزوج من رجل

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ | ثقافة و فنون

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما | بوليتيك

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ | بوليتيك

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال | بوليتيك

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر | مجتمع

عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر

بعد المتشردة سارة..قصة مؤلمة لمتشردة مليكة تعيش في الشارع بسبب السحر و الشعوذة في يوم زفافها | مجتمع

بعد المتشردة سارة..قصة مؤلمة لمتشردة مليكة تعيش في الشارع بسبب السحر و الشعوذة في يوم زفافها

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22''

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 17:35 مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في كوب 22 | بوليتيك
مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22''
أماط صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس مؤتمر كوب22، اللثام عن سبب منع المغرب لسويلمة بيروك، المنتمية لصفوف جبهة البوليساريو، من حضور قمة مراكش.

شوف تيفي
أماط صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس مؤتمر كوب22، اللثام عن سبب منع المغرب لسويلمة بيروك، المنتمية لصفوف جبهة البوليساريو، من حضور قمة مراكش.
وأكد مزوار، في ندوة صحفية، اليوم السبت، أن "سويلمة عادة ما تدخل المغرب بجواز سفر إسباني وبطريقة عادية، إلا أنها هذه المرة حاولت الدخول بجواز سفر بجنسية غير معترف بها وغير مسجلة في قائمة الدول المعترفة بها من طرف الأمم المتحدة، وتم اتخاد الإجراءات القانونية الطبيعية التي تتم في جميع الدول".
وأضاف المسؤول نفسه أن طرد عضوة الجبهة أعطي له أكثر من حجمه، إذ "إن المغرب عمل على تطبيق القانون الدولي في حالة سويلمة، التي عادة ما تدخل المغرب بجواز سفر إسباني وتتجول في الصحراء والأقاليم الجنوبية وتحضر التظاهرات بكل حرية".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي كوب22 مراكش مزوار جواز سفر البوليساريو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما | بوليتيك

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ | بوليتيك

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال | بوليتيك

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الراقي ربيع نعيم يرد بطريقة خاصة على إشاعات استعماله الشعوذة لعلاج المرضى..وها شنو قالو عليه الناس | زووم
منذ 48 دقيقة

الراقي ربيع نعيم يرد بطريقة خاصة على إشاعات استعماله الشعوذة لعلاج المرضى..وها شنو قالو عليه الناس

ساكنة حي الحسني تطالب المسؤولين بالتدخل..جارتنا بغات تبني فالجردة صالون وكتهددنا حيث عندها نفوذ | خارج البلاطو

ساكنة حي الحسني تطالب المسؤولين بالتدخل..جارتنا بغات تبني فالجردة صالون وكتهددنا حيث عندها نفوذ

للمساعدة حالة جد نادرة..مسن يحتاج لعملية عاجلة بعد تعرضه لاعتداء على مستوى رجله..فيديو من داخل مستشفى ابن رشد | حالة خاصة

للمساعدة حالة جد نادرة..مسن يحتاج لعملية عاجلة بعد تعرضه لاعتداء على مستوى رجله..فيديو من داخل مستشفى ابن رشد

الترتيبات الأمنية قبل مباراة الأسود والفيلة | قنوات أخرى

الترتيبات الأمنية قبل مباراة الأسود والفيلة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في كوب 22 | بوليتيك
منذ 53 ثانية

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22''

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

فنان مشهور يتزوج من رجل | ثقافة و فنون

فنان مشهور يتزوج من رجل

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ | ثقافة و فنون

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.