مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22'' ﻿

أماط صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس مؤتمر كوب22، اللثام عن سبب منع المغرب لسويلمة بيروك، المنتمية لصفوف جبهة البوليساريو، من حضور قمة مراكش.

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أماط صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس مؤتمر كوب22، اللثام عن سبب منع المغرب لسويلمة بيروك، المنتمية لصفوف جبهة البوليساريو، من حضور قمة مراكش.

وأكد مزوار، في ندوة صحفية، اليوم السبت، أن "سويلمة عادة ما تدخل المغرب بجواز سفر إسباني وبطريقة عادية، إلا أنها هذه المرة حاولت الدخول بجواز سفر بجنسية غير معترف بها وغير مسجلة في قائمة الدول المعترفة بها من طرف الأمم المتحدة، وتم اتخاد الإجراءات القانونية الطبيعية التي تتم في جميع الدول".

وأضاف المسؤول نفسه أن طرد عضوة الجبهة أعطي له أكثر من حجمه، إذ "إن المغرب عمل على تطبيق القانون الدولي في حالة سويلمة، التي عادة ما تدخل المغرب بجواز سفر إسباني وتتجول في الصحراء والأقاليم الجنوبية وتحضر التظاهرات بكل حرية".



