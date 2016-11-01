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الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 17:24 الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك
الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار
نفى حزب الاتحاد الدستوري حقيقة الخبر الذي راج في بعض المنابر الإعلامية، بخصوص تخلي حزب التجمع الوطني للأحرار عنه، وأنه سيدخل الحكومة وحيدا دون الاتحاد الدستوري.

شوف تيفي
نفى حزب الاتحاد الدستوري حقيقة الخبر الذي راج في بعض المنابر الإعلامية، بخصوص تخلي حزب التجمع الوطني للأحرار عنه، وأنه سيدخل الحكومة وحيدا دون الاتحاد الدستوري.
وجاء في بيان الحزب، عبر موقعه الرسمي، ''أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد تشويش إعلامي على قرار استراتيجي مسؤول ومؤسس اتخذه حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، انطلاقا من قناعة ثابتة، وأن الاتصالات بين قيادة الحزبين مستمرة على جميع المستويات، وأن الفريق المشترك قائم، وأن التحالف سائر في طريقه الى التكوين الفعلي.
وأضاف البلاغ: ''أمام هذا التشويش الإعلامي المشبوه والعاري من الصحة، لا يسع الاتحاد الدستوري الا أن يؤكد مجددا أن ما يربط التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أبعد من ان يكون مناورة أو تكتيك أو خطة أملتها ظرفية محددة، وإنما هو مبادرة جدية وجادة وملزمة تتأسس على الانضباط والتماسك بين الطرفين، وتشبت أحدهما بالآخر، كيفما كانت الظروف وفي كل الأحوال''.

 

 

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