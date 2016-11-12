فنان مشهور يتزوج من رجل ﻿

''الحدث يحصل الآن، تابعوني'': هكذا علق الممثل الكوميدي اللبناني المعروف باسم فغالي على صورة له و هو بفستان الزفاف

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''الحدث يحصل الآن، تابعوني'': هكذا علق الممثل الكوميدي اللبناني المعروف باسم فغالي على صورة له و هو بفستان الزفاف

وانتشرت الصورة بشكلٍ سريع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما شكّل صدمة للروّاد الذين طالبوا بتوضيح ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم أنّها مزحة.