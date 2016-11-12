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عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 16:52 عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ | ثقافة و فنون
عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ
نفت مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن تكون النيابة العامة الفرنسية قد أطلقت سراح''لمعلم''، مقابل ضمان الحضور و الحكم عليه في هذه القضية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

شوف تيفي

نفت مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن تكون النيابة العامة الفرنسية قد أطلقت سراح''لمعلم''، مقابل ضمان الحضور و الحكم عليه في هذه القضية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

و أكدت مصادرنا، أن لمجرد لا زال في سجن ''فلوري'' بباريس، و سيتفيد من زيارة والديه يوم الاثنين في إطار زيارة ثانية.

و كان الإعلامي اللبناني و صديق سعد لمجرد، عماد هواري قد أكد عبر حسابه بالانستغرام،أن المحامي الوحش تمكن من إقناع قاضي التحقيق باستدعاء المطالبة بالحق المدني،للمواجهة في جلسة الأربعاء بعدما دفع محاميها شهادة طبية تمنعها عن حضور الجلسات.

هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

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