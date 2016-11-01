اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما ﻿

يجتمع في هذه اللحظات أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي في غرفة مغلقة، للتداول في قرار قبول عرض رئيس الحكومة بن كيران، أو إختيار الإصطفاف إلى جانب المعارضة.

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يجتمع في هذه اللحظات أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي في غرفة مغلقة، للتداول في قرار قبول عرض رئيس الحكومة بن كيران، أو إختيار الإصطفاف إلى جانب المعارضة.

وأكد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، إدريس لشكر في كلمته قبل الدخول للإجتماع الخاص، أمام أعضاء اللجنة الإدارية للحزب بمقره الرسمي في الرباط، أن الحزب ''سيدرس كل عرض يقدمه رئيس الحكومة وسيحدد موقفه على ضوء المعطيات وليس بناء على اختيار جاهز''.

وأبرز ان التحديات الداخلية والخارجية المطروحة على المغرب تفرض الارتقاء بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية، إلى مستوى عالي للتعامل مع المرحلة الحساسة، لتجاوز الصعوبات والاستجابة لإنتظارات المواطنين والتجاوب مع متطلباتهم.

وأضاف إدريس لشكر في كلمته أمام أعضاء اللجنة الإدارية ''أن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في أي تشكيلة حكومية ستبقى دائما رهينة بشروط تتجاوز النقاش التقني المرتبط بعدد الحقائب الوزارية ونوعيتها، بل ينبغي أن تتم ضمن سياق معين تكون معالمه الرئيسية محددة مسبقا''.