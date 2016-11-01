 اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في كوب 22 | بوليتيك

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22''

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

فنان مشهور يتزوج من رجل | ثقافة و فنون

فنان مشهور يتزوج من رجل

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ | ثقافة و فنون

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما | بوليتيك

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ | بوليتيك

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال | بوليتيك

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر | مجتمع

عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 16:34 اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما | بوليتيك
اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما
يجتمع في هذه اللحظات أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي في غرفة مغلقة، للتداول في قرار قبول عرض رئيس الحكومة بن كيران، أو إختيار الإصطفاف إلى جانب المعارضة.

شوف تيفي

يجتمع في هذه اللحظات أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي في غرفة مغلقة، للتداول في قرار قبول عرض رئيس الحكومة بن كيران، أو إختيار الإصطفاف إلى جانب المعارضة.

وأكد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، إدريس لشكر في كلمته قبل الدخول للإجتماع الخاص، أمام أعضاء اللجنة الإدارية للحزب بمقره الرسمي في الرباط، أن الحزب ''سيدرس كل عرض يقدمه رئيس الحكومة وسيحدد موقفه على ضوء المعطيات وليس بناء على اختيار جاهز''.
وأبرز ان التحديات الداخلية والخارجية المطروحة على المغرب تفرض الارتقاء بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية، إلى مستوى عالي للتعامل مع المرحلة الحساسة، لتجاوز الصعوبات والاستجابة لإنتظارات المواطنين والتجاوب مع متطلباتهم.

وأضاف إدريس لشكر في كلمته أمام أعضاء اللجنة الإدارية ''أن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في أي تشكيلة حكومية ستبقى دائما رهينة بشروط تتجاوز النقاش التقني المرتبط بعدد الحقائب الوزارية ونوعيتها، بل ينبغي أن تتم ضمن سياق معين تكون معالمه الرئيسية محددة مسبقا''.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لشكر الحكومة الإجتماع اللجنة الإدارية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في كوب 22 | بوليتيك

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22''

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ | بوليتيك

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال | بوليتيك

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الراقي ربيع نعيم يرد بطريقة خاصة على إشاعات استعماله الشعوذة لعلاج المرضى..وها شنو قالو عليه الناس | زووم
منذ 52 دقيقة

الراقي ربيع نعيم يرد بطريقة خاصة على إشاعات استعماله الشعوذة لعلاج المرضى..وها شنو قالو عليه الناس

ساكنة حي الحسني تطالب المسؤولين بالتدخل..جارتنا بغات تبني فالجردة صالون وكتهددنا حيث عندها نفوذ | خارج البلاطو

ساكنة حي الحسني تطالب المسؤولين بالتدخل..جارتنا بغات تبني فالجردة صالون وكتهددنا حيث عندها نفوذ

للمساعدة حالة جد نادرة..مسن يحتاج لعملية عاجلة بعد تعرضه لاعتداء على مستوى رجله..فيديو من داخل مستشفى ابن رشد | حالة خاصة

للمساعدة حالة جد نادرة..مسن يحتاج لعملية عاجلة بعد تعرضه لاعتداء على مستوى رجله..فيديو من داخل مستشفى ابن رشد

الترتيبات الأمنية قبل مباراة الأسود والفيلة | قنوات أخرى

الترتيبات الأمنية قبل مباراة الأسود والفيلة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في كوب 22 | بوليتيك
منذ 5 دقائق

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22''

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

فنان مشهور يتزوج من رجل | ثقافة و فنون

فنان مشهور يتزوج من رجل

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ | ثقافة و فنون

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.