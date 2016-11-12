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رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 15:40 رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو | حوادث و حقوق
رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو
في إطار الجهود المبذولة للتصدي للجريمة الإرهابية المنظمة، فككت العناصر الأمنية بتنسيق مع عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختصر بـ''بسيج'' التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

شوف تيفي

في إطار الجهود المبذولة للتصدي للجريمة الإرهابية المنظمة، فككت العناصر الأمنية بتنسيق مع عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختصر بـ''بسيج'' التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وذلك يوم أمس الجمعة عصابة إجرامية خطيرة تتكون من أربعة عناصر ينشطون في مدينتي طنجة ووجدة حسب معلومات حصرية توصلت بها ''شوف تيفي'' .
وحسب المصدر ذاته فإن عناصر هذه العصابة أحدهم كان مبحوثا عنه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وآخرين كانوا معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب، واحد منهم كان على صلة بعناصر متشددة بالخارج، وآخر قاتل بالمنطقة السورية العراقية ضمن صفوف جماعة متطرفة.
وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الرابع سبق أن قضى عقوبة سجنية في إطار قضية تتعلق بالاختطاف والقتل العمد والاتجار في المخدرات ببلجيكا، حيث تم ترحيله إلى المغرب سنة 2014.
وحسب ذات المصدر فقد قام أفراد هذه الشبكة الإجرامية بتنفيذ عملية اختطاف واحتجاز أحد الأشخاص بإحدى المنازل بطنجة، حيث استحوذوا على سيارته، وخططوا لبيعها بمدينة وجدة، قبل أن يتم حجزها من طرف المصالح الأمنية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه بهم الأربعة أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارورجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارورجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

 

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رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين ها شكون هوما وها أشنوا دارو

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