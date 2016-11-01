عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر ﻿

علمت ''شوف تيفي'' ،أن الفنان المغربي موس ماهر يعيش الحزن اليوم السبت بعد وفاة خالته التي سهرت على تربيته التي كانت تعيش قيد حياتها بمدينة وجدة

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' ،أن الفنان المغربي موس ماهر يعيش الحزن اليوم السبت بعد وفاة خالته التي سهرت على تربيته التي كانت تعيش قيد حياتها بمدينة وجدة



وأفادت مصادرنا ،أن موس ماهر تربطه علاقة قوية مع خالته ،التي يعتبرها في مكانة والدته، مضيفة أن الفنان المغربي انتقل قبل قليل من مدينة الدار البيضاء في اتجاه وجدة للمشاركة في مراسيم تشييع الجنازة.





