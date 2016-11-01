بعد المتشردة سارة..قصة مؤلمة لمتشردة مليكة تعيش في الشارع بسبب السحر و الشعوذة في يوم زفافها ﻿

قصة مؤلمة و مؤثرة لفتاة تدعى مليكة تعيش حياة التشرد بدمنات ، تعيد لنا للأذهان قصة المتشردة سارة ببني ملال و القاسم المشترك بينهما أنهما تعيشان في الشارع.

شوف تيفي:



قصة مؤلمة و مؤثرة لفتاة تدعى مليكة تعيش حياة التشرد بدمنات ، تعيد لنا للأذهان قصة المتشردة سارة ببني ملال و القاسم المشترك بينهما أنهما تعيشان في الشارع.

وعلمت ''شوف تيفي'' أن شوارع دمنات شاهدة على قصة شابة عشرينية كانت تعيش بصحة جيدة رفقة عائلتها و في يوم زواجها تعرضت لسحر أخرجها للشارع .



مليكة و حسب شهادة مؤثرة من صديقتها التي تتألم كلما شاهدتها في هذه الحالة، كشفت لشوف تيفي، أنها و بعدما خرجت إلى الشارع تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل ، و أصيبت اليوم السبت بنزيف حاد أدخلها إلى المستشفى.



و التمست المتصلة،من المسؤلين التدخل و إنقاذ مليكة من حياة التشرد، ومساعدتها إلى العودة لأحضان والدتها الوحيدة و المتقدمة في السن





