 بعد المتشردة سارة..قصة مؤلمة لمتشردة مليكة تعيش في الشارع بسبب السحر و الشعوذة في يوم زفافها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في كوب 22 | بوليتيك

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22''

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

فنان مشهور يتزوج من رجل | ثقافة و فنون

فنان مشهور يتزوج من رجل

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ | ثقافة و فنون

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال قائما | بوليتيك

اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي تناقش الدخول للحكومة ولشكر يؤكد أن عرض رئيس الحكومة مازال

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ | بوليتيك

السكك الحديدية المغربية والفرنسية يرسيان شراكة من أجل التنمية المستدامة والمناخ

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال | بوليتيك

عاجل:الملك يغادر دكار في ختام زيارة رسمية للسنغال

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر | مجتمع

عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بعد المتشردة سارة..قصة مؤلمة لمتشردة مليكة تعيش في الشارع بسبب السحر و الشعوذة في يوم زفافها

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 14:42 بعد المتشردة سارة..قصة مؤلمة لمتشردة مليكة تعيش في الشارع بسبب السحر و الشعوذة في يوم زفافها | مجتمع
بعد المتشردة سارة..قصة مؤلمة لمتشردة مليكة تعيش في الشارع بسبب السحر و الشعوذة في يوم زفافها
قصة مؤلمة و مؤثرة لفتاة تدعى مليكة تعيش حياة التشرد بدمنات ، تعيد لنا للأذهان قصة المتشردة سارة ببني ملال و القاسم المشترك بينهما أنهما تعيشان في الشارع.

شوف تيفي:

قصة مؤلمة و مؤثرة لفتاة تدعى مليكة تعيش حياة التشرد بدمنات ، تعيد لنا للأذهان قصة المتشردة سارة ببني ملال و القاسم المشترك بينهما أنهما تعيشان في الشارع.
وعلمت ''شوف تيفي'' أن شوارع دمنات شاهدة على قصة شابة عشرينية كانت تعيش بصحة جيدة رفقة عائلتها و في يوم زواجها تعرضت لسحر أخرجها للشارع .

مليكة و حسب شهادة مؤثرة من صديقتها التي تتألم كلما شاهدتها في هذه الحالة، كشفت لشوف تيفي، أنها و بعدما خرجت إلى الشارع تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل ، و أصيبت اليوم السبت بنزيف حاد أدخلها إلى المستشفى.

و التمست المتصلة،من المسؤلين التدخل و إنقاذ مليكة من حياة التشرد، ومساعدتها إلى العودة لأحضان والدتها الوحيدة و المتقدمة في السن


 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب متشردة مليكة سارة اغتصاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر | مجتمع

عاجل و مؤثر..الموت في منزل الفنان المغربي موس ماهر

مديرية الأمن تعفي موظفين للشرطة بالخميسات من مهامهما بسبب تجاوزات مهنية | مجتمع

مديرية الأمن تعفي موظفين للشرطة بالخميسات من مهامهما بسبب تجاوزات مهنية

انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة لقيام شخص برمي أوراق نقدية بالشارع العام بمدينة فاس + فيديو | مجتمع

انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة لقيام شخص برمي أوراق نقدية بالشارع العام بمدينة فاس + فيديو

شوفو كيفاش حصلو طْلاب كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو | مجتمع

شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الراقي ربيع نعيم يرد بطريقة خاصة على إشاعات استعماله الشعوذة لعلاج المرضى..وها شنو قالو عليه الناس | زووم
منذ 52 دقيقة

الراقي ربيع نعيم يرد بطريقة خاصة على إشاعات استعماله الشعوذة لعلاج المرضى..وها شنو قالو عليه الناس

ساكنة حي الحسني تطالب المسؤولين بالتدخل..جارتنا بغات تبني فالجردة صالون وكتهددنا حيث عندها نفوذ | خارج البلاطو

ساكنة حي الحسني تطالب المسؤولين بالتدخل..جارتنا بغات تبني فالجردة صالون وكتهددنا حيث عندها نفوذ

للمساعدة حالة جد نادرة..مسن يحتاج لعملية عاجلة بعد تعرضه لاعتداء على مستوى رجله..فيديو من داخل مستشفى ابن رشد | حالة خاصة

للمساعدة حالة جد نادرة..مسن يحتاج لعملية عاجلة بعد تعرضه لاعتداء على مستوى رجله..فيديو من داخل مستشفى ابن رشد

الترتيبات الأمنية قبل مباراة الأسود والفيلة | قنوات أخرى

الترتيبات الأمنية قبل مباراة الأسود والفيلة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في كوب 22 | بوليتيك
منذ 4 دقائق

مزاور: لهذا السبب منع المغرب سويلمة بيروك من المشاركة في ''كوب 22''

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

الاتحاد الدستوري: تحالفنا مازال قائما مع حزب التجمع الوطني للأحرار

فنان مشهور يتزوج من رجل | ثقافة و فنون

فنان مشهور يتزوج من رجل

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ | ثقافة و فنون

عاجل:هذه حقيقة إطلاق سراح سعد لمجرد والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.