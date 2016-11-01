البرلمان الأوربي جاي للمغرب الأسبوع القادم وها علاش ﻿

مراكش الحمراء التي لبست ثوبها الأخضر بمناسبة تنظيم مؤتمر ''كوب 22'' والذي بدأت أشغاله بداية الأسبوع الجاري حيث حجت إليه مجموعة من الهيئات والمنظمات ورجال السياسة والمال والأعمال والمهتمين بشؤون

شوف تيفي

مراكش الحمراء التي لبست ثوبها الأخضر بمناسبة تنظيم مؤتمر ''كوب 22'' والذي بدأت أشغاله بداية الأسبوع الجاري حيث حجت إليه مجموعة من الهيئات والمنظمات ورجال السياسة والمال والأعمال والمهتمين بشؤون المناخ والبيئة.

من المنتظر أن يحل البرلمان الأوروبي الذي يوجد مقره ببروكسيل في مدينة مراكش الأسبوع المقبل حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية ''أكي'' مساء أمس الجمعة، إذ أن وفدا مؤلفا من 12 عضوا يمثلون مختلف مجموعاته سيتوجه الأسبوع القادم إلى المغرب للمشاركة في أنشطة وأعمال المؤتمر الدولي للمناخ ''كوب 22''.

جدير بالذكرأن الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته سيحل بمدينة مراكش للمشاركة في نفس المؤتمر الذي يستمر إلى غاية الثمن عشر من الشهر الجاري.