السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء ﻿

حرب الطرق ما زالت مستمرة ببلادنا حيث شهد الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والرباط ليلة البارحة حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة خيالية.

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حرب الطرق ما زالت مستمرة ببلادنا حيث شهد الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والرباط ليلة البارحة حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة خيالية.

الحادث الذي وقع على مقربة من منطقة سيدي البرنوصي، تسبب في اصطدام السيارة المذكورة بأخرى كانت تسير أمامها، ليحاول سائق العربة الذي كان يسوق بجنون تغيير السكة حيث انقلبت سيارته على الفور و اقتحمت الجهة المعاكسة للطريق السيار.

هذا وفور وقوع الحادث حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقة بالوقاية المدنية حيث أصيب السائق بجروح حرجة وخطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي.