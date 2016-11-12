بعد فيديو فضيحة والده..حمزة الصنهاجي في رسالة جديدة ومؤثرة للمغاربة ﻿

''الحمد لله كنبغي نشكر جميع الناس لي كيبغيو سعيد ديال بصح وقفو معاه حتى تفوت المحنة '': هكذا عبر حمزة الصنهاجي ابن الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي عن شكره اتجاه جميع المغاربة الذين تعاطفوا مع قضية والده

شف تيفي:



''الحمد لله كنبغي نشكر جميع الناس لي كيبغيو سعيد ديال بصح وقفو معاه حتى تفوت المحنة '': هكذا عبر حمزة الصنهاجي ابن الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي عن شكره اتجاه جميع المغاربة الذين تعاطفوا مع قضية والده الذي ظهر عاريا في شريط فيديو.



وقد حملت تدوينة حمزة، التي نشرها عبر حسابه الخاص بالفايسبك، عبارات الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إطلاق ''هاشتاغ'' حملة ''لي عندو الفيديو يمسحو''.



