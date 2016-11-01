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الأمن يلقي القبض على شخصين وها شحال لقاو عندهم ديال القرقوبي فكازا

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 13:46 الأمن يلقي القبض على شخصين وها شحال لقاو عندهم ديال القرقوبي فكازا | حوادث و حقوق
الأمن يلقي القبض على شخصين وها شحال لقاو عندهم ديال القرقوبي فكازا
تمكنت مصالح أمن ابن امسيك من إيقاف شخص وشريكه وذلك لتورطهما في حيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة بحر الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

تمكنت مصالح أمن ابن امسيك من إيقاف شخص وشريكه وذلك لتورطهما في حيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة بحر الأسبوع الجاري.
وحسب بلاغ أمني فقد تم توقيف المعنيين بالأمر على مستوى شارع ابني ميكلد بتراب مقاطعة الفداء مرس السلطان، وبحوزتهما 345 قرص مهلوس معدة للبيع بتراب الدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد انتهاء البحث مع الموقوفين تم تقديمهم إلى العدالة، بعد اعترافهما بالمنسوب إليهم.

 

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الأقراص المهلوسة ابن امسيك مرس السلطان أمن

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