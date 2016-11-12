بالصور.. الاميرة للا حسناء تترأس بمراكش حفل افتتاح يوم المحيطات بمؤتمر كوب22
بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 13:30
بالصور.. الاميرة للا حسناء تترأس بمراكش حفل افتتاح يوم المحيطات بمؤتمر كوب22
ترأست الاميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة، اليوم السبت بمراكش حفل افتتاح يوم المحيطات المنظم في إطار الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول
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ترأست الاميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة، اليوم السبت بمراكش حفل افتتاح يوم المحيطات المنظم في إطار الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
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