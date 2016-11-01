خطير..مجرم شرمل شاب وهرب، وها فين شدوه ﻿

تمكنت مصالح أمن عين الشق من إيقاف شخص متهم من أجل الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض.

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تمكنت مصالح أمن عين الشق من إيقاف شخص متهم من أجل الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب بلاغ أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة على مستوى حي لمكانسة، وذلك بناء على شكاية الضحية البالغ من العمر 28 سنة والذي أكد في شكايته أنه تعرض للضرب والجرح الخطيرين بواسطة سلاح أبيض، من طرف المعني بالأمر وشقيقه بعد نزاع سابق مرفوقا بشهادة طبية مدة العجز بها 90 يوما.

هذا وقد تمت إحالة الموقوف على العدالة مباشرة بعد الانتهاء من البحث، من أجل المنسوب إليه، فيما لازالت الأبحاث جارية من أجل إيقاف شقيق الجاني.