عاجل :هذه حقيقة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب ﻿

نفى الفنان المغربي محمود الادريسي نقيب الموسيقيين المغاربة أن تكون نقابة الموسيقيين ،اتخذت خطوة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا.

شوف تيفي



نفى الفنان المغربي محمود الادريسي نقيب الموسيقيين المغاربة أن تكون نقابة الموسيقيين ،اتخذت خطوة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا.



و قال محمود الادريسي، الذي يتحدث مباشرة في هذه الأثناء ضمن برنامج خاص على قناة''شوف تيفي'' خلافا لكل ما راج، إن سحب الوسام من الفنان المغربي سعد لمجرد ليس من اختصاص النقابة و أن الديوان الملكي فقط من له الصلاحية في ذلك مؤكدا، أن كل الأخبار التي راجت بهذا الخصوص مجرد إشاعات لا غير.



هذا و كانت مجموعة من المنابر الإعلامية كشفت أن نقابة الموسيقين المغاربة تدخلت طالبت بسحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد فضيحة اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس.





