 عاجل :هذه حقيقة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البرلمان الأوربي جاي للمغرب الأسبوع القادم وها علاش | بوليتيك

البرلمان الأوربي جاي للمغرب الأسبوع القادم وها علاش

السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء | حوادث و حقوق

السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء

عبد الإله بن كيران ومصطفى الرميد ضمن أغنى الشخصيات السياسية والمالية بالمغرب | بوليتيك

عبد الإله بن كيران ومصطفى الرميد ضمن أغنى الشخصيات السياسية والمالية بالمغرب

بعد فيديو فضيحة والده..حمزة الصنهاجي في رسالة جديدة ومؤثرة للمغاربة | ثقافة و فنون

بعد فيديو فضيحة والده..حمزة الصنهاجي في رسالة جديدة ومؤثرة للمغاربة

الأمن يلقي القبض على شخصين وها شحال لقاو عندهم ديال القرقوبي فكازا | حوادث و حقوق

الأمن يلقي القبض على شخصين وها شحال لقاو عندهم ديال القرقوبي فكازا

بالصور.. الاميرة للا حسناء تترأس بمراكش حفل افتتاح يوم المحيطات بمؤتمر كوب22 | بوليتيك

بالصور.. الاميرة للا حسناء تترأس بمراكش حفل افتتاح يوم المحيطات بمؤتمر كوب22

خطير..مجرم شرمل شاب وهرب، وها فين شدوه | حوادث و حقوق

خطير..مجرم شرمل شاب وهرب، وها فين شدوه

عاجل :هذه حقيقة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

عاجل :هذه حقيقة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب

القضاء الإسباني يأمر بإعتقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي | بوليتيك

القضاء الإسباني يأمر بإعتقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

عاجل :هذه حقيقة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 12:56 عاجل :هذه حقيقة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون
عاجل :هذه حقيقة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب
نفى الفنان المغربي محمود الادريسي نقيب الموسيقيين المغاربة أن تكون نقابة الموسيقيين ،اتخذت خطوة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا.

شوف تيفي

نفى الفنان المغربي محمود الادريسي نقيب الموسيقيين المغاربة أن تكون نقابة الموسيقيين ،اتخذت خطوة سحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا.

و قال محمود الادريسي، الذي يتحدث مباشرة في هذه الأثناء ضمن برنامج خاص على قناة''شوف تيفي'' خلافا لكل ما راج، إن سحب الوسام من الفنان المغربي سعد لمجرد ليس من اختصاص النقابة و أن الديوان الملكي فقط من له الصلاحية في ذلك مؤكدا، أن كل الأخبار التي راجت بهذا الخصوص مجرد إشاعات لا غير.

هذا و كانت مجموعة من المنابر الإعلامية كشفت أن نقابة الموسيقين المغاربة تدخلت طالبت بسحب الوسام الملكي من الفنان المغربي سعد لمجرد بعد فضيحة اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وسام محمد الادريسي لمجرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد فيديو فضيحة والده..حمزة الصنهاجي في رسالة جديدة ومؤثرة للمغاربة | ثقافة و فنون

بعد فيديو فضيحة والده..حمزة الصنهاجي في رسالة جديدة ومؤثرة للمغاربة

انفراد:سعد لمجرد يبكي بحرقة من داخل سجن فلوري وهو يقول واش غتخليوني هنا | ثقافة و فنون

انفراد:سعد لمجرد يبكي بحرقة من داخل سجن ''فلوري'' وهو يقول ''واش غتخليوني هنا''

بهذه الطريقة تم ابتزاز الفنان المغربي سعيد الصنهاجي عبر الواتساب..حقائق جديدة | ثقافة و فنون

بهذه الطريقة تم ابتزاز الفنان المغربي سعيد الصنهاجي عبر الواتساب..حقائق جديدة

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به | ثقافة و فنون

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو.. سعيد الصنهاجي:منسمح ليشوهوني‎ | زووم
منذ 13 دقيقة

فيديو.. سعيد الصنهاجي:منسمح ليشوهوني‎

بالفيديو.. محبوب المغاربة بركة يصدر جديده بعنوان .. بلاد كــــحـــــــلــــــة | زووم

بالفيديو.. محبوب المغاربة بركة يصدر جديده بعنوان .. بلاد كــــحـــــــلــــــة

لشكر: كل الأحزاب السياسية على علم أنني اقترحت الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب و هذا هو الحل الوحيد لي عندي | بــووز

لشكر: كل الأحزاب السياسية على علم أنني اقترحت الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب و هذا هو الحل الوحيد لي عندي

أغنية صوت الحسن من قلب فرنسا، بحضور غفير للجالية الـمغربية | زووم

أغنية صوت الحسن من قلب فرنسا، بحضور غفير للجالية الـمغربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البرلمان الأوربي جاي للمغرب الأسبوع القادم وها علاش | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

البرلمان الأوربي جاي للمغرب الأسبوع القادم وها علاش

السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء | حوادث و حقوق

السرعة المفرطة تتسبب في انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الدار البيضاء

عبد الإله بن كيران ومصطفى الرميد ضمن أغنى الشخصيات السياسية والمالية بالمغرب | بوليتيك

عبد الإله بن كيران ومصطفى الرميد ضمن أغنى الشخصيات السياسية والمالية بالمغرب

بعد فيديو فضيحة والده..حمزة الصنهاجي في رسالة جديدة ومؤثرة للمغاربة | ثقافة و فنون

بعد فيديو فضيحة والده..حمزة الصنهاجي في رسالة جديدة ومؤثرة للمغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.