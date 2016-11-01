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القضاء الإسباني يأمر بإعتقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي | بوليتيك

القضاء الإسباني يأمر بإعتقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي

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القضاء الإسباني يأمر بإعتقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 12:51 القضاء الإسباني يأمر بإعتقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي | بوليتيك
القضاء الإسباني يأمر بإعتقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي
أمر القاضي المختص بقضية إبراهيم غالي زعيم البوليساريو، الشرطة في كل إنحاء إسبانيا بتعقب ومراقبة ''المتهم غالي''، من أجل إعتقاله إبتداءا من اليوم إلى غاية 17 نونبر.

شوف تيفي
أمر القاضي المختص بقضية إبراهيم غالي زعيم البوليساريو، الشرطة في كل إنحاء إسبانيا بتعقب ومراقبة ''المتهم غالي''، من أجل إعتقاله إبتداءا من اليوم إلى غاية 17 نونبر.
وكانت ''منظمة إنترناشيونال'' أن القاضي المركزي بالمحكمة الإسبانية، أمر بالقبض على الزعيم الذي سبق وأعلن عن مشاركته في نشاط مبرمج لجبهة البوليساريو بإقليم كاطالونيا بإسبانيا.
وحسب ماتناقلته وسائل إعلامية بإسبانيا نقلا عن بيان إعلامي لمنظمة ''إنترناشيونال'' ، أن الأخيرة أخبرت القضاء الإسباني عن تنظيم إنفصاليين محسوبين على جبهة البوليساريو نشاطا سياسيا بإقليم كاطالونيا سيحضره زعيم الإنفصاليين إبراهيم غالي.

وأعلنت المنظمة عن نجاحها في تحريك المسطرة القضائية وإستنفار الأمن لإعتقال زعيم الإنفصاليين إبراهيم غالي، ، متوعدة قيادات جبهة البوليساريو الذين يفوق عددهم أكثر من 20 مسؤولا بالمتابعة القضائية في جميع أنحاء البلاد بعدما حصلت المنظمة على وثائق قضائية حاسمة تدينهم، مباشرة بعد تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية كطرف مدني في القضية.

 

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