نقل رجل أعمال بأكادير نحو المستشفى بعد مواجهته بشيك بدون رصيد ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن نقل رجل أعمال بمدينة أكادير نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني صبيحة اليوم تحت مراقبة أمنية مشددة، بعد إعتقاله مساء أمس الجمعة بمنزله الكائن بالحي المحمدي بأكادير.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، عن نقل رجل أعمال بمدينة أكادير نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني صبيحة اليوم تحت مراقبة أمنية مشددة، بعد إعتقاله مساء أمس الجمعة بمنزله الكائن بالحي المحمدي بأكادير.

وأوضحت ذات المصادر، أن الموقوف الذي يتوفر على مطعم وسط القرية السياحية مارينا على الشريط الساحلي لمدينة أكادير، ثم إيقافه من طرف الشرطة بمنزله عشية يوم أمس الجمعة بعد إصداره لشيك بقيمة مالية كبيرة دون توفره على الرصيد الكافي.

ويأتي إعتقال رجل الأعمال، بعد حجز سيارة تابعة له في وقت سابق من نوع ''فيراري'' من طرف عناصر الجمارك بعد دخولها للمغرب مدة طويلة دون حصولها على الوثائق اللازمة رغم أنه يستعملها في قضاء حاجياته.





