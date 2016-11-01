بالفيديو.. لشكر : أبلغت جميع الأحزاب برغبة الإتحاد الاشتراكي في ترشيح الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب ﻿

صرح إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي قبل قليل، أنه راسل جميع الأحزاب التي تتوفر على فرق نيابية برغبة الحزب في ترشيح الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية في منصب رئيس مجلس النواب.

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صرح إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي قبل قليل، أنه راسل جميع الأحزاب التي تتوفر على فرق نيابية برغبة الحزب في ترشيح الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية في منصب رئيس مجلس النواب.

وتابع لشكر حديثه قبل إنطلاق أشغال اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي في هذه اللحظات بالمقر المركزي للحزب بحي الرياض بمدينة الرباط، بأن جميع الأحزاب التي راسلها لم تجبه سواء بالقبول أو بالرفض.

وقال لشكر إن أخطر مافي المرحلة الحالية هو تعطيل المؤسسات الدستورية خاصة الحكومة والبرلمان، مؤكدا عن رفض حزبه وجود تشكيل حكومة تصريف الأعمال ومكتب لتصريف الأعمال كذلك بالبرلمان.



