إنطلاق أشغال برلمان حزب الإتحاد الإشتراكي وسط ترقب لقراره من الحكومة ﻿

تنطلق في هذه اللحظات أشغال اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي بالرباط، للحسم في الدخول للحكومة أو الإصطفاف في المعارضة.

شوف تيفي



تنطلق في هذه اللحظات أشغال اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي بالرباط، للحسم في الدخول للحكومة أو الإصطفاف في المعارضة.

ويشهد المقر المركزي للحزب في هذه اللحظات توافد أعضاء اللجنة الإدارية لبداية الإجتماع المخصص للاستماع لتقرير المكتب السياسي ومناقشته، ومن ثمة بلورة موقف اللجنة من المشاركة في الحكومة في بيان سيتم إصداره للرأي العام، وفق مصدر خاص ''لشوف تيفي''.

ورفض أغلب أعضاء اللجنة الإدارية الذين إستقت ''شوف تيفي'' رأيهم عن الإتجاه العام لأعضاء اللجنة الإدارية، مكتفين بالقول ''بعد تقرير المكتب السياسي سنرى''.

من جهة ثانية، كشف مصدر ''لشوف تيفي'' أن إجتماع اللجنة الإدارية للحزب بمقره في حي الرياض بمدينة الرباط في هذه اللحظات، سيزكي قرارا سابقا للمكتب السياسي الذي أعلن أن الحزب ''لن يرفض المشاركة في الحكومة، غير أنه يتساءل حول أسس المشاركة''.