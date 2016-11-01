عاجل:وفاة الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز آل سعود ﻿

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ''انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود''، مضيفا أنه تقرر أن تكون الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، فيما سيقام العزاء في وفاة المغفور له في قصر خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض بعد صلاة مغرب اليوم ولمدة ثلاثة أيام.
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