بهذه الطريقة تم ابتزاز الفنان المغربي سعيد الصنهاجي عبر الواتساب..حقائق جديدة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات حصرية بخصوص الشكاية التي رفعها الفنان المغربي سعيد الصنهاجي مباشرة بعد تعرضه للابتزاز ،مفادها ،حسب مصدرنا أن الفنان المغربي تلقى اتصالا هاتفيا من مدينة تطوان ،قدم فيه

شوف تيفي:م غ

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات حصرية بخصوص الشكاية التي رفعها الفنان المغربي سعيد الصنهاجي مباشرة بعد تعرضه للابتزاز ،مفادها ،حسب مصدرنا أن الفنان المغربي تلقى اتصالا هاتفيا من مدينة تطوان ،قدم فيه المتصل أنه من الجالية المغربية المقيمة باسبانيا و يتوفر على تسجيلات تخصه و هو الأمر الذي لم يهتم به الصنهاجي حينها.

مباشرة بعد ذلك، تضيف مصادرنا،أن المبتز عاود الاتصال بالصنهاجي من رقم آخر، و أرسل له رسائل عبر تطبيق الواتساب يطالبه بمبلغ 6000 أورو أي حوالي60 ألف درهم كي لا ينشر تلك التسجيلات عبر الإنترنيت.

وأمام إلحاح كبير وفي الأيام الأولى من شهر نونبر الجاري،بعث الفنان المغربي بتنسيق مع الشرطة لمبتزه مبلغ2000 درهم، قبل أن يقدم شكاية إلى الشرطة القضائية،بمدينة تطوان بعدما عاودوا من جديد الاتصال به وطالبوه بمبالغ مالية أخرى ليتم اعتقاله متلبسا.

و كما سبق و أشارت له ''شوف تيفي'' في خبر حصري، كان سعيد الصنهاجي وبتنسيق مع المصالح الأمنية، نصب كمينا لمبتزه ''الميكانيكي''، حيث اتفق معه على منحه دفعة ثانية من المال سيتمكن هذا الأخير من سحبها من إحدى الوكالات الخاصة بتحويل الأموال ، ليقوم الميكانيكي بالتوجه إلى هذه الوكالة عشية تسريب الفيديو الفاضح من أجل سحب المال المتفق عليه ، إلا أنه وجد نفسه مكبل اليدين بالأصفاد بعد أن تم ضبطه متلبسا.





