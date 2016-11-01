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خطير: زوج يحتجز زوجته بسبب خيانتها له بطنجة

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 10:44 خطير: زوج يحتجز زوجته بسبب خيانتها له بطنجة | حوادث و حقوق
خطير: زوج يحتجز زوجته بسبب خيانتها له بطنجة
احتجز رجل زوجته بحي المصلى بطنجة أمس الجمعة بطريقة عنيفة وذلك بربطها بواسطة حبل وتهديدها بالذبح بداعي اتهامه لها بالخيانة.

شوف تيفي

 احتجز رجل زوجته بحي المصلى بطنجة أمس الجمعة بطريقة عنيفة وذلك بربطها بواسطة حبل وتهديدها بالذبح بداعي اتهامه لها بالخيانة.

الشرطة المحلية وفور علمها بالواقعة من ساكنة الحي، حجت إلى عين المكان من أجل إيقاف الزوج المُعتدي واعتقاله وإطلاق سراح زوجته.

 وستفتح العناصر الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الإحتجاز والوصول إلى السبب الحقيقي وراء قيام الزوج بهذا الفعل.

 

 

 

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