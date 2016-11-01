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مثير.. شخص انتحل صفة بوليسي في فاس..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 01:33 مثير.. شخص انتحل صفة بوليسي في فاس..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
مثير.. شخص انتحل صفة بوليسي في فاس..وها شنو وقع ليه
علم لدى مصدر أمني أن مصالح ولاية أمن فاس تمكنت ، وسط الأسبوع الجاري ، من اعتقال شخص يشتبه تورطه في عدة عمليات نصب بانتحاله مهنة ينظمها القانون.

"شوف تيفي"+"و م ع"


علم لدى مصدر أمني أن مصالح ولاية أمن فاس تمكنت ، وسط الأسبوع الجاري ، من اعتقال شخص يشتبه تورطه في عدة عمليات نصب بانتحاله مهنة ينظمها القانون.

وأوضح المصدر أن المشتبه فيه ، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة وتعدد عمليات النصب والاحتيال، ألقي عليه القبض بينما كان يقدم نفسه بصفته شرطي ويقوم بتفتيش زبناء أحد المقاهي بحي بنسودة، قبل أن يوقفه صاحب المقهى الذي شك في أمره، إلى حين حضور رجال الشرطة.

وقد وضع الظنين تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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