 بالصور : نقل 30 إطارا تربويا نحو المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش ﻿
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بالصور : نقل 30 إطارا تربويا نحو المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 01:25 بالصور : نقل 30 إطارا تربويا نحو المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش | بوليتيك
بالصور : نقل 30 إطارا تربويا نحو المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش
كشف مصدر من المجلس الوطني لبرنامج 10 آلاف إطار تربوي ''لشوف تيفي'' عن نقل أكثر من 30 إطارا تربويا نحو مستشفى إبن زهر، بعد إضرابهم عن الطعام منذ الأربعاء الماضي.

شوف تيفي


كشف مصدر من المجلس الوطني لبرنامج 10 آلاف إطار تربوي "لشوف تيفي" عن نقل أكثر من 30 إطارا تربويا نحو مستشفى إبن زهر، بعد إضرابهم عن الطعام منذ الأربعاء الماضي.

وأفاد ذات المصدر عن حالات إغماء كثيرة للمضربين عن الطعام طيلة اليوم الجمعة، قرب ساحة جامع الفنا، حيث مازالت تنسيقية 10 ألاف إطار تربوي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، للضغط على الحكومة من أجل إدماجهم كأطر تربوية في الوظيفة العمومية، معلنين رفضهم العمل بالتعاقد.

وزار الأطر المعتصمة تزامنا مع أشغال المؤتمر العالمي للمناخ "كوب22" بمراكش، "زار" شخصيات إعلامية وحقوقية دولية، حيث إلتقطوا صورا تضامنية وتصريحات صحفية من مكان المعتصم المتواجد بجامع ساحة الفنا، الذي يشهد مبيث الأطر التربوية تفترش "الكرطون" في فصل الشتاء.

وأضاف ذات المصدر، أن المعتصمين لن يتنازلوا عن حقهم في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية كأطر تربوية، فيما وزارة التربية الوطنية أعلنت عن فتح باب الترشيح لمباراة العمل بالتعاقد في مختلف المديريات الجهوية للتعليم.

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