مثير.. شخص في حالة هيجان يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة بشيشاوة..وها علاش ﻿

"شوف تيفي"
شهد دوار "إريق الفوقاني" بإقليم شيشاوة، اليوم، واقعة غريبة ومثيرة في نفس الوقت، بطلها شخص كان في حالة هيجان، أقدم على منع المواطنين من أداء صلاة الجمعة بمسجد الدوار.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر، دخل المسجد، بالموازاة مع صلاة الجمعة، واحتج على المؤذن الذي ينتمي للجمعية المكلفة بتدبير شؤون المنشأة المائية بالدوار نتيجة قيام هذه الأخيرة بقطع الماء عليه.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصلين، تدخلوا وحاولوا إبعاد الشخص من المسجد، وهو ما أثار غضبه ليقوم بمنعهم من أداء الصلاة، ما دفعهم إلى المغادرة صوب مساجد أخرى قريبة من الدوار.
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