أمير موناكو ألبير الثاني يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب 22'' ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
حل الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، مساء اليوم الجمعة بمدينة مراكش، حيث سيشارك في أعمال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ التي تحتضنها المدينة الحمراء ما بين 7 و 18 نونبر الجاري.
ومن المنتظر أن يحضر أمير موناكو في الاجتماع من مستوى عال، الذي سيقام بمناسبة تظاهرة "يوم المحيط" التي ستنظم غدا السبت ضمن فعاليات مؤتمر (كوب 22 ).
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