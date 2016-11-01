أمير موناكو ألبير الثاني يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب 22'' ﻿

حل الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، مساء اليوم الجمعة بمدينة مراكش، حيث سيشارك في أعمال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ التي تحتضنها المدينة الحمراء ما بين 7 و 18

"شوف تيفي"+"و م ع"

حل الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، مساء اليوم الجمعة بمدينة مراكش، حيث سيشارك في أعمال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ التي تحتضنها المدينة الحمراء ما بين 7 و 18 نونبر الجاري.

ومن المنتظر أن يحضر أمير موناكو في الاجتماع من مستوى عال، الذي سيقام بمناسبة تظاهرة "يوم المحيط" التي ستنظم غدا السبت ضمن فعاليات مؤتمر (كوب 22 ).