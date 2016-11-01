 بان كي مون يحل بمراكش للمشاركة في ''كوب22'' ﻿
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بان كي مون يحل بمراكش للمشاركة في ''كوب22''

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 01:15 بان كي مون يحل بمراكش للمشاركة في كوب22 | بوليتيك
بان كي مون يحل بمراكش للمشاركة في ''كوب22''
يحل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمدينة مراكش للمشاركة في العديد من الأحداث المبرمجة في إطار مؤتمر ''كوب 22''، وفقا لما أعلنه اليوم نائبه المتحدث باسمه، فرحان حق.

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يحل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمدينة مراكش للمشاركة في العديد من الأحداث المبرمجة في إطار مؤتمر "كوب 22"، وفقا لما أعلنه اليوم نائبه المتحدث باسمه، فرحان حق.

وأوضح حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن الأمين العام سيشارك الثلاثاء المقبل في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى لكوب 22، والذي سيكون أول اجتماع للأطراف في اتفاق باريس.

وأضاف أن بان كي مون سيشارك يوم الأربعاء في "قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأفريقية التي سيترأسها الملك محمد السادس".

كما سيشارك الأمين العام الأممي في لقاءات حول التنوع الاقتصادي وتمويل مكافحة تغير المناخ. كما سيجتمع مع عدد من قادة العالم، وممثلي المجتمع المدني.

 

 

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