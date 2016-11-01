مديرية الأمن تعفي موظفين للشرطة بالخميسات من مهامهما بسبب تجاوزات مهنية ﻿

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية، في حق شرطيين اثنين يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن للخميسات، تتمثل في الإعفاء من المهام مع التنقيل خارج المدينة نفسها. وأوضحت المديرية أن هذه



شوف تيفي



أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية، في حق شرطيين اثنين يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن للخميسات، تتمثل في الإعفاء من المهام مع التنقيل خارج المدينة نفسها.

وأوضحت المديرية أن هذه العقوبات التأديبية، في حق كل من رئيس الهيئة الحضرية ورئيس فرقة المرور بالنيابة، "تأتي بعد أن وقفت لجنة مراقبة تابعة للمفتشية العامة على جملة من الإخلالات المهنية والتقصير في أداء المهام الوظيفية من قبل المعنيين بالأمر".



وأشارت المديرية إلى أن هذا الإجراء التأديبي، "يأتي في سياق رفعت فيه المديرية العامة للأمن الوطني من وتيرة إجراءات التخليق، وذلك سعيا منها لتوطيد مبادئ النزاهة والاستقامة من جهة، وزجر كل مظاهر التقصير أو سوء التدبير من جهة ثانية".



