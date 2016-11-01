تريورتور يتسبب في حادثة سير خطير بالبرنوصي بالبيضاء ﻿

شهدت طريق الرباط القديمة بالبرنوصي بالبيضاء، ليلة اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، نتيجة قيام دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' بدهس فتاة في مقتبل العمر.

''شوف تيفي''

شهدت طريق الرباط القديمة بالبرنوصي بالبيضاء، ليلة اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، نتيجة قيام دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' بدهس فتاة في مقتبل العمر.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن سائق الدراجة لم يشاهد الفتاة خلال تجاوزها للشارع ليصدمها بطريقه مروعة متسببا لها في جروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدينة، حلوا بعين المكان، حيث تم نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى المنصور لتلقي العلاجات الضرورية.