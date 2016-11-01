عاجل.. توقيف شرطي إسباني يحمل معه عشرات من قنينات الحكول المهربة من سبتة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق، أن عناصر فرقة المراقبة (DGSN)، ألقوا القبض على شرطي إسباني، في المدخل الشمالي للمملكة، قادما من مدينة سبتة المحتلة.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق، أن عناصر فرقة المراقبة (DGSN)، ألقوا القبض على شرطي إسباني، في المدخل الشمالي للمملكة، قادما من مدينة سبتة المحتلة.

وأوضح المصدر ذاته، أن عناصر الفرقة، أوقفوا الشرطي الإسباني (لوبيز أكريدانو خوان) الذي يشغل في المركز الحدودي (تاراجال)، بعدما اتضح من خلال التفتيش أنه كان يحمل معه كمية من المشروبات الكحولية، مهربة (الكونتربوند).

وأورد المصدر أن الكمية، التي حملها الإسباني الموقوف في داخل عربته (''SAAB'' VHL 9958DFD)، مكونة من: 60 قنينة من ''الويسكي''،و 60 قنينة من ''الفودكا''، و120 قنينة صغيرة ''كانيط'' من ''البيرة'' (هينيكين وأمستل).



