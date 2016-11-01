عاجل.. هذه هي حقيقة ظهور شقوق بقنطرة محمد السادس الجديدة بالرباط ﻿

مباشرة بعد تداول أخبار تفيد بظهور تشققات بقنطرة محمد السادس الجديدة بالرباط وإغلاقها، انتقلت ''شوف تيفي'' إلى عين المكان، وتبين لها بأن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من صحة.

''شوف تيفي''

مباشرة بعد تداول أخبار تفيد بظهور تشققات بقنطرة محمد السادس الجديدة بالرباط وإغلاقها، انتقلت ''شوف تيفي'' إلى عين المكان، وتبين لها بأن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من صحة.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن حركة السير بالقنطرة المذكورة عادية جدا، نافيا وجود أشغال إصلاح أو ظهور شقوق بها كما تم تداوله.

وتجدر الإشارة إلى أن قنطرة محمد السادس المعلقة التي تم افتتاحها قبل أشهر، تعتبر أطول جسر معلق في القارة الإفريقية، ومن أبرز المعالم المعمارية بالعاصمة الرباط.