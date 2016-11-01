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عاجل.. الحموشي يصدر قراره بخصوص شرطي نشر تدوينة أهان بها سكان مدن الشمال

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 23:54 عاجل.. الحموشي يصدر قراره بخصوص شرطي نشر تدوينة أهان بها سكان مدن الشمال | بوليتيك
عاجل.. الحموشي يصدر قراره بخصوص شرطي نشر تدوينة أهان بها سكان مدن الشمال
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة، برتبة حارس أمن يعمل بالمركز الحدودي بني انصار، وذلك في نفس اليوم الذي نشر فيه تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك،

''شوف تيفي''

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة، برتبة حارس أمن يعمل بالمركز الحدودي بني انصار، وذلك في نفس اليوم الذي نشر فيه تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك، والتي تضمنت عبارات مشينة وازدرائية في حق سكان بعض مدن شمال المملكة.
وحسب مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' فإنه وبالموازاة مع قرار التوقيف المؤقت عن العمل الذي تم اتخاذه في الرابع من نونبر الجاري، فقد فتحت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة بحثا إداريا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.

وأكد المصدر ذاته بأن هذه التصريحات صدرت عن الشرطي المذكور بصفته الشخصية، موضحا بأن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أصدرت، في شهر غشت المنصرم، مذكرة مصلحية تطالب فيها موظفي الأمن الوطني بوجوب الالتزام بمبادئ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، خاصة وسائل الإعلام البديل، كما شددت على ضرورة الابتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وترتب المسؤولية الجنائية والتأديبية لمرتكبيها.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع إخبارية نشرت ، اليوم الجمعة، مقالات طالبت من خلالها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق في موضوع التصريحات المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، وهو الذي تم بالفعل قبل أيام، حيث سبق إنجاز بحث من طرف المفتشية العامة واقترحت العقوبات الضرورية، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني، وذلك حسب ما كشف عنه نفس المصدر الأمني.


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المغرب شوف تيفي عبد اللطيف الحموشي رجل شرطة موظف الشرطة مدن الشمال

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