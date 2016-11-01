انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة لقيام شخص برمي أوراق نقدية بالشارع العام بمدينة فاس + فيديو ﻿

في جديد ما تداولته عدة وسائل إعلامية بخصوص إقدام شخص بمدينة فاس خلال الأسبوع الجاري على رمي مبلغ مالي وصل لحوالي 20 مليون سنتيم بالشارع، توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات مغايرة تماما .

''شوف تيفي''



في جديد ما تداولته عدة وسائل إعلامية بخصوص إقدام شخص بمدينة فاس خلال الأسبوع الجاري على رمي مبلغ مالي وصل لحوالي 20 مليون سنتيم بالشارع، توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات مغايرة تماما .

فحسب صديق المعني بالأمر في تصريح لـ ''شوف تيفي''، فإنه حضر تفاصيل الواقعة منذ بدايتها إلى نهايتها، وأكد بأن صديقه دخل مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية في حالة هستيرية نتيجة إصابته بنوبة بسبب الاضطرابات النفسية التي يعاني منها وكانت بحوزته 10 ملايين سنتيم في كيس بلاستيكي و 20 ألف درهم بجيب سرواله، موضحا بأنه كان في المكان بالصدفة ومنعه من رمي الأوراق النقدية التي كان يلوح برميها في الهواء.



وأضاف المتحدث ذاته بأنه نجح في منع صديقه من رمي الأوراق النقدية، ثم حاول نقله إلى منزله بواسطة سيارة للأجرة لكنه رفض ذلك وواصل مقاومته له، ليقوم بإبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وقامت باقتياده.

وأضاف محدثنا بأن صديقه صاحب محل متخصص في الصناعة التقليدية وليس ثريا كما تم نشره، مؤكدا بأن عائلته قامت بنقله إلى مصحة خاصة بالبيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

وكانت وسائل إعلام، في تناولها لهذا الخبر، قد نشرت مجموعة من المعطيات التي تشير إلى قيام مختل عقلي خمسيني زوال الأربعاء الماضي، برمي مبلغا مالي مهم وصل لأكثر من 20 مليون سنتيم في الشارع العام، قبل إخبار المصالح الأمنية المختصة التي تدخلت وعرضته على مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من صحته العقلية.

انتظروا تفاصيل أكثر بخصوص الواقعة على قناتكم ''شوف تيفي'' بعد قليل.



