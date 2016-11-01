 انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة لقيام شخص برمي أوراق نقدية بالشارع العام بمدينة فاس + فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. شخص انتحل صفة بوليسي في فاس..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير.. شخص انتحل صفة بوليسي في فاس..وها شنو وقع ليه

بالصور : نقل 30 إطارا تربويا نحو المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش | بوليتيك

بالصور : نقل 30 إطارا تربويا نحو المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش

مثير.. شخص في حالة هيجان يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة بشيشاوة..وها علاش | حوادث و حقوق

مثير.. شخص في حالة هيجان يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة بشيشاوة..وها علاش

أمير موناكو ألبير الثاني يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر كوب 22 | بوليتيك

أمير موناكو ألبير الثاني يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب 22''

بان كي مون يحل بمراكش للمشاركة في كوب22 | بوليتيك

بان كي مون يحل بمراكش للمشاركة في ''كوب22''

مديرية الأمن تعفي موظفين للشرطة بالخميسات من مهامهما بسبب تجاوزات مهنية | مجتمع

مديرية الأمن تعفي موظفين للشرطة بالخميسات من مهامهما بسبب تجاوزات مهنية

تريورتور يتسبب في حادثة سير خطير بالبرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

تريورتور يتسبب في حادثة سير خطير بالبرنوصي بالبيضاء

عاجل.. توقيف شرطي إسباني يحمل معه عشرات من قنينات الحكول المهربة من سبتة | حوادث و حقوق

عاجل.. توقيف شرطي إسباني يحمل معه عشرات من قنينات الحكول المهربة من سبتة

عاجل.. هذه هي حقيقة ظهور شقوق بقنطرة محمد السادس الجديدة بالرباط | بوليتيك

عاجل.. هذه هي حقيقة ظهور شقوق بقنطرة محمد السادس الجديدة بالرباط

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة لقيام شخص برمي أوراق نقدية بالشارع العام بمدينة فاس + فيديو

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 23:47 انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة لقيام شخص برمي أوراق نقدية بالشارع العام بمدينة فاس + فيديو | مجتمع
انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة لقيام شخص برمي أوراق نقدية بالشارع العام بمدينة فاس + فيديو
في جديد ما تداولته عدة وسائل إعلامية بخصوص إقدام شخص بمدينة فاس خلال الأسبوع الجاري على رمي مبلغ مالي وصل لحوالي 20 مليون سنتيم بالشارع، توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات مغايرة تماما .

''شوف تيفي''

في جديد ما تداولته عدة وسائل إعلامية بخصوص إقدام شخص بمدينة فاس خلال الأسبوع الجاري على رمي مبلغ مالي وصل لحوالي 20 مليون سنتيم بالشارع، توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات مغايرة تماما .

فحسب صديق المعني بالأمر في تصريح لـ ''شوف تيفي''، فإنه حضر تفاصيل الواقعة منذ بدايتها إلى نهايتها، وأكد بأن صديقه دخل مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية في حالة هستيرية نتيجة إصابته بنوبة بسبب الاضطرابات النفسية التي يعاني منها وكانت بحوزته 10 ملايين سنتيم في كيس بلاستيكي و 20 ألف درهم بجيب سرواله، موضحا بأنه كان في المكان بالصدفة ومنعه من رمي الأوراق النقدية التي كان يلوح برميها في الهواء.

وأضاف المتحدث ذاته بأنه نجح في منع صديقه من رمي الأوراق النقدية، ثم حاول نقله إلى منزله بواسطة سيارة للأجرة لكنه رفض ذلك وواصل مقاومته له، ليقوم بإبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وقامت باقتياده.
وأضاف محدثنا بأن صديقه صاحب محل متخصص في الصناعة التقليدية وليس ثريا كما تم نشره، مؤكدا بأن عائلته قامت بنقله إلى مصحة خاصة بالبيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

وكانت وسائل إعلام، في تناولها لهذا الخبر، قد نشرت مجموعة من المعطيات التي تشير إلى قيام مختل عقلي خمسيني زوال الأربعاء الماضي، برمي مبلغا مالي مهم وصل لأكثر من 20 مليون سنتيم في الشارع العام، قبل إخبار المصالح الأمنية المختصة التي تدخلت وعرضته على مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من صحته العقلية.

انتظروا تفاصيل أكثر بخصوص الواقعة على قناتكم ''شوف تيفي'' بعد قليل.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأمراض العقلية كيس مستشفى الأمراض العقلية الصحة النفسية المارة الضحية الأوراق النقدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مديرية الأمن تعفي موظفين للشرطة بالخميسات من مهامهما بسبب تجاوزات مهنية | مجتمع

مديرية الأمن تعفي موظفين للشرطة بالخميسات من مهامهما بسبب تجاوزات مهنية

شوفو كيفاش حصلو طْلاب كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو | مجتمع

شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون | مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون

احتمال توقيف صاحبة كباريه التايلاند فور دخولها للمغرب.. وها علاش.. | مجتمع

احتمال توقيف صاحبة ''كباريه التايلاند'' فور دخولها للمغرب.. وها علاش..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر | رشيد الإدريسي : بغيت كل المشاهدين يدعيو مع الفنان نبيل الخالدي والجمهور يحيي شجاعة الفنان المغربي في مواجهة مرض السرطان | قنوات أخرى
منذ 48 دقيقة

فيديو مؤثر | رشيد الإدريسي : بغيت كل المشاهدين يدعيو مع الفنان نبيل الخالدي والجمهور يحيي شجاعة الفنان المغربي في مواجهة مرض السرطان

الراقي ربيع نعيم يرد بطريقة خاصة على إشاعات استعماله الشعوذة لعلاج المرضى..وها شنو قالو عليه الناس | قنوات أخرى

الراقي ربيع نعيم يرد بطريقة خاصة على إشاعات استعماله الشعوذة لعلاج المرضى..وها شنو قالو عليه الناس

شوف الصحافة : الحموشي يعلن إجراءات جديدة لتوثيق تحركات الأمن بالصوت والصورة | شوف الصحافة

شوف الصحافة : الحموشي يعلن إجراءات جديدة لتوثيق تحركات الأمن بالصوت والصورة

هكدا يتم تدريب كلاب الدرك الملكي على التدخلات السريعة لتأمين الكوب 22 | قنوات أخرى

هكدا يتم تدريب كلاب الدرك الملكي على التدخلات السريعة لتأمين الكوب 22

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. شخص انتحل صفة بوليسي في فاس..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

مثير.. شخص انتحل صفة بوليسي في فاس..وها شنو وقع ليه

بالصور : نقل 30 إطارا تربويا نحو المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش | بوليتيك

بالصور : نقل 30 إطارا تربويا نحو المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام بمراكش

مثير.. شخص في حالة هيجان يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة بشيشاوة..وها علاش | حوادث و حقوق

مثير.. شخص في حالة هيجان يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة بشيشاوة..وها علاش

أمير موناكو ألبير الثاني يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر كوب 22 | بوليتيك

أمير موناكو ألبير الثاني يحل بمراكش للمشاركة في مؤتمر ''كوب 22''

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.