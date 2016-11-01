عاجل.. اعتقال شخص يشتبه في تورطه في قتل وإحراق الطفل عبد العاطي بالجديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مصالح الدرك الملكي بالجديدة، تمكنت ليلة اليوم الجمعة، من اعتقال مشتبه على خلفية قتل وإحراق الطفل عبد العاطي الذي عثر عليه بطريق سيدي عابد بالجرف الأصفر جثة متفحمة أول أمس

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن مصالح الدرك الملكي بالجديدة، تمكنت ليلة اليوم الجمعة، من اعتقال مشتبه على خلفية قتل وإحراق الطفل عبد العاطي الذي عثر عليه بطريق سيدي عابد بالجرف الأصفر جثة متفحمة أول أمس الأربعاء.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة في الكشف عن وقوع هذه الجريمة المروعة، التي راح ضحيتها الطفل عبد العاطي البالغ قيد حياته 6 سنوات عقب اختفائه من منزل أسرته لأكثر من 72 ساعة.