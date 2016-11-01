عاجل : مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة بن كيران تستنفر السلطات المحلية والمنتخبة بمدينة أيت ملول ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ساكنة حي قصبة بن الطاهر بأيت ملول جنوب مدينة أكادير، قد ربطت إتصالا هاتفيا قبل قليل برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، للتدخل ضد مواطن لمنعه من تثبيت لاقط هوائي بالحي المذكور.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن ساكنة حي قصبة بن الطاهر بأيت ملول جنوب مدينة أكادير، قد ربطت إتصالا هاتفيا قبل قليل برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، للتدخل ضد مواطن لمنعه من تثبيت لاقط هوائي بالحي المذكور.

وكشفت مصادر مطلعة، أن ساكنة حي قصبة بن الطاهر بمدينة أيت ملول، إحتشدت أمام منزل أحد القاطنين بالمكان، بعد عزمه تتبيث لاقط هوائي بدون ترخيص من طرف الجهات المختصة، حيث أن الساكنة تجمعت لتنظيم وقفة إحتجاجية ضد مبادرة جارهم.

وقالت ذات المصادر، أن شابا من بين المحتجين، ربط إتصالا هاتفيا برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وحكى له الواقعة وتفاصيل الأمور، ليربط بن كيران مباشرة إتصالا هاتفيا بالكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة سوس ماسة، ويطالبه بالتدخل في الموضوع ومعرفة سبب عزم الساكنة على الإحتجاج وقضية اللاقط الهوائي.

وأضافت ذات المصادر، أن الكاتب الجهوي لحزب البيجيدي بسوس، ربط هو الآخر إتصالا هاتفيا برئيس جماعة أيت ملول، الذي حل بعين المكان مرفوقا بالنائب البرلماني ''الحسين حريش'' وبعض أعضاء المجلس البلدي المنتمين لحزب العدالة والتنمية،

وأفادت ذات المصادر، أنه بعد حضور السلطة المنتخبة إلى عين المكان، حلت السلطة المحلية هي الأخرى، حيث تدخل الجميع وثم توقيف المعني بالأمر من تثبيت اللاقط الهوائي.

من جهة ثانية، طالب أحد الجمعويين الذي حضر للواقعة السلطة المحلية والمنتخبة بالقيام بواجبها الأساس وهو خدمة المواطنين، وعدم إنتظار الساكنة الإتصال ببن كيران، مضيفا أن نصف ساكنة أيت ملول أصبحت منذ اللحظة تبحث عن هاتف بن كيران بعد فشل جميع المسؤولين الحاليين من القيام بواجبهم، مصرحا بالقول ''إذا كان حل أمور المواطنين يجب أن تكون من المركز فما الجدوى من اللامركزية''.