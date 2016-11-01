عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى ﻿

اندلع حريق مهول، مساء اليوم الجمعة، بمركز تموين في مكة المكرمة، ما خلف مقتل شخصين، وذلك حسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية نقلا عن قوات الدفاع المدني السعودي.

''شوف تيفي''

اندلع حريق مهول، مساء اليوم الجمعة، بمركز تموين في مكة المكرمة، ما خلف مقتل شخصين، وذلك حسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية نقلا عن قوات الدفاع المدني السعودي.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، قال إن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم بلاغا مفاده اشتعال النار بداخل مركز تموين بحي الشرائع وتبين أن الحادث كان عبارة عن حدوث اشتعال لحظي للنار نتيجة تسرب ''غاز الطبخ'' في مخبز بداخل مركز التموين نجم عنه وفاة أحد العاملين في الموقع.

وأكد المتحدث أن فرق المكافحة، تمكنت من إخمادها النيران، مشيرا إلى فتح تحقيق للتعرف على الأسباب الكامنة وراء الحادث.