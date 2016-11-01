 عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى

عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

شوفو كيفاش حصلو طْلاب كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو | مجتمع

شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به | ثقافة و فنون

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون | مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : السجين علي عراس يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له

51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى + تسجيل صوتي | بوليتيك

51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى + تسجيل

فيديو صادم..مقتل ممثلين خلال تصوير مشهد خطير | منوعات

فيديو صادم..مقتل ممثلين خلال تصوير مشهد خطير

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما كشفت عنه كاميرات المراقبة داخل صالون تجميل للنساء في كازا + صورة

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: إدارة الحموشي تعاقب موظفين للشرطة لهذا السبب

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 23:06 عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى
اندلع حريق مهول، مساء اليوم الجمعة، بمركز تموين في مكة المكرمة، ما خلف مقتل شخصين، وذلك حسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية نقلا عن قوات الدفاع المدني السعودي.

 ''شوف تيفي''

 اندلع حريق مهول، مساء اليوم الجمعة، بمركز تموين في مكة المكرمة، ما خلف مقتل شخصين، وذلك حسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية نقلا عن قوات الدفاع المدني السعودي.

 

وأوضحت المصادر ذاتها بأن المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، قال إن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم بلاغا مفاده اشتعال النار بداخل مركز تموين بحي الشرائع وتبين أن الحادث كان عبارة عن حدوث اشتعال لحظي للنار نتيجة تسرب ''غاز الطبخ'' في مخبز بداخل مركز التموين نجم عنه وفاة أحد العاملين في الموقع.

وأكد المتحدث أن فرق المكافحة، تمكنت من إخمادها النيران، مشيرا إلى فتح تحقيق للتعرف على الأسباب الكامنة وراء الحادث.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حريق النيران العمليات السعودية مكة المكرمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شوفو أشنو قال شبيه ترامب على المغرب | دولي

شوفو أشنو قال شبيه ''ترامب'' على المغرب

هذا ما تفرغت كلينتون للقيام به بعد خسارتها في الانتخابات | دولي

هذا ما تفرغت كلينتون للقيام به بعد خسارتها في الانتخابات

عاجل وبالفيديو.. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومصريين في بداية ثورة الغلابة | دولي

عاجل وبالفيديو.. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومصريين في بداية ثورة الغلابة

بالفيديو..إنطلاق ثورة الغلابة بمصر | دولي

بالفيديو..إنطلاق ثورة الغلابة بمصر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل جديدة حول جواد الذي رمى 12 مليون في الشارع العام بفاس على لسان صديقه.. ها كيفاش حْيَّدنا ليه لفلوس وعْيّطينا للبوليس | بــووز
منذ 7 دقائق

تفاصيل جديدة حول ''جواد'' الذي رمى 12 مليون في الشارع العام بفاس على لسان صديقه.. ها كيفاش حْيَّدنا ليه لفلوس وعْيّطينا للبوليس

خبر اليوم : تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص فضيحة الصنهاجي | خبر اليوم

خبر اليوم : تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص فضيحة الصنهاجي

الحصاد اليومي : سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال‎

51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى | تسجيلات صوتية

51 مليون درهم حصة بلدية إنزكان من الضريبة والرئيس يراسل الداخلية لزيادة 4 ملايين درهم أخرى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى | دولي
منذ 19 دقيقة

عاجل.. حريق مهول في مكة المكرمة..وهذا عدد القتلى

عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

شوفو كيفاش حصلو طْلاب كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو | مجتمع

شوفو كيفاش حصلو ''طْلاب'' كينصب على الناس في الشارع العام بالمغرب+فيديو

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به | ثقافة و فنون

عاجل.. السفارة المغربية بفرنسا تدخل على الخط في قضية سعد لمجرد..وهذا ما قامت به

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.