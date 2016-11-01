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بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 22:56 عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
عاجل وانفراد.. حركة تنقيلات أمنية جديدة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت ببعض التنقيلات في صفوف رجال الأمن بالعاصمة الاقتصادية، حيث تم ترقية عبد الكريم وسيط رئيس الدائرة الأمنية الخامسة بنجدية بأمن أنفا إلى رتبه

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت ببعض التنقيلات في صفوف رجال الأمن بالعاصمة الاقتصادية، حيث تم ترقية عبد الكريم وسيط رئيس الدائرة الأمنية الخامسة بنجدية بأمن أنفا إلى رتبه عميد مركزي بأمن منطقة مولاي رشيد.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن وسيط شغل منصب عميد مركزي بأمن منطقة طنجة خلفا لـ عبد اللطيف الحداوي الذي تم نقله بنفس المهمة إلى المنطقة الأمنية مديونة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الحداوي تم تعيينه بالمنطقة الأمنية مديونة بعد أن ظلت شاغرة لحوالي الشهرين، عقب إلحاق محمد خلفي بالمنطقة الأمنية ميناء الدار البيضاء.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العاصمة الاقتصادية عبد الكريم وسيط أمن الدائرة الأمنية مديونة

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